Veľká pocta pre Slovensko a najmä východniarov: Bratislava sa môže skryť, po TOMTO bažia turisti v Košiciach!

Skvelá architektúra, nádherné zákutia a oddych bez tlačenice! Britský denník The Guardian zostavil rebríček TOP 10 alternatívnych miest na strávenie posledných letných dní.

Metropola východu sa ocitla medzi vyberanou spoločnosťou - spolu s ňou sa v zozname objavili aj populárne turistické miesta v Taliansku, Francúzsku či Chorvátsku. Redaktori The Guardian na Košiciach vyzdvihli najmä pôsobivú architektúru a nočný život, ktorý tu pulzuje najmä kvôli množstvu mladých ľudí a tiež zábavychtivých obyvateľov neďalekých miest.

Tamojšej kultúrnej scéne prospelo podľa novinárov aj to, že sa Košice v roku 2013 stali Európskym hlavným mestom kultúry. Očarení ostali najmä z Hlavnej ulice, ktorá okrem nádherných trojpodlažných pestrofarebných budov ponúka obrovské množstvo barov, kaviarní a reštaurácií, kde si turisti môžu oddýchnuť a pokochať sa dokonalým výhľadom. Spomedzi konkrétnych miest v Košiciach ich zaujala najmä Tabačka Kulturfabrik, ktorá je dejiskom množstva kultúrnych podujatí.

Ťahákom je Dóm

Priestor vo výpočte britských novinárov dostala aj spievajúca fontána a jeden z najväčších ťahákov mesta pre návštevníkov - Dóm svätej Alžbety, postavený v gotickom štýle, spolu s Urbanovou vežou. Pre tých, ktorí by sa radi dozvedeli čosi o histórii mesta, odporúčajú návštevu v historickej Miklušovej väznici. Do karát nádejných návštevníkov hrajú aj ceny spiatočných leteniek do Košíc.

Tie v rámci odletov z Lutonu začínajú na cene 40 libier (44 €). „Je to obrovská reklama, ak sa Košice a celý región dostanú na popredný web takéhoto kalibru, ako je Guardian. Naša pomerne neznáma destinácia sa tak dostáva do povedomia celého sveta a upriamuje sa na ňu pozornosť turistov," vraví Viktor Wurm z Košice Región Turizmus. Redaktori medzi top letné vychytávky, ktoré nepatria medzi masové, zaradili i Bari v Taliansku, Grenoble vo Francúzsku či chorvátsku Pulu.

Najväčšie vychytávky

Hlavná ulica

Dóm svätej Alžbety

Miklušova väznica

Spievajúca fontána

Tabačka Kulturfabrik

Celý rebríček

1. Catania, Sicília

2. Belehrad, Srbsko

3. Kaunas, Litva

4. Košice, Slovensko

5. Bari, Taliansko

6. Podgorica, Čierna Hora

7. Ohrid, Macedónsko

8. Preveza, Grécko

9. Grenoble, Francúzsko

10. Pula, Chorvátsko