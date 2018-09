Detva odštartovala sezónu: V jej drese sa predstavil aj bývalý TOP kanonier!

Najväčšia letná posila. Pre HC 07 Detva je ňou Radovan Puliš (26), útočník s reprezentačnými skúsenosťami a najlepší strelec extraligy zo sezóny 2014/2015.

S vlaňajším nováčikom sa dohodol tesne pred štartom nového ročníka hokejovej Tipsport ligy, ktorého úvodný zápas Detva - SR 20 bol na programe včera.

Puliš odštartoval letnú prípravu na ľade práve s Detvou, no neskôr odišiel na skúšku do Zlína. „Bohužiaľ, v troch prípravných zápasoch som neskóroval, hoci do šancí som sa dostával. Oni hľadali strelca a čakali odo mňa góly, preto som neuspel. Inak to bolo dobré, no neberiem to tragicky. Môže ma to len vyhecovať, aby som na sebe pracoval ešte viac,“ verí majster SR so Zvolenom v sezóne 2012/2013.

Práve so Zvolenom spojil najväčšiu časť svojej kariéry, no teraz zamieril k regionálnemu rivalovi. „Detva prejavila najväčší záujem, mám dobré vzťahy s majiteľom pánom Ľuptákom a súhlasil s otvorenou zmluvou. V prípade zaujímavej ponuky zo zahraničia budem môcť odísť,“ vysvetlil Puliš.

Veľkú úlohu zohral tiež český tréner Josef Turek, ktorého výborne pozná. „Veľmi mi pomohol, keď som sa stal najlepším strelcom ligy a viem, že pod ním dostanem priestor, ktorý po dlhšej pauze potrebujem,“ teší sa útočník, ktorý v uplynulej sezóne odohral za Zvolen len 24 zápasov.

„Želám si hlavne zdravie a aby sme si s chalanmi z Detvy navzájom pomohli. Po dlhšom čase bez hokeja som sa tešil na zápas proti dvadsiatke pred našimi skvelými fanúšikmi. Potom v sezóne budú pre mňa veľkou výzvou derby so Zvolenom,“ usmial sa Puliš, ktorý nastúpi v prvom útoku so Ščurkom a Gašparom.

Pulišova najlepšia sezóna:

2014/2015 ............ Zvolen

53 zápasov ............ 56 bodov (30+26)