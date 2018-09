Tatar je pred novou sezónou odhodlaný: Pobijem sa o miesto v prvých útokoch!

Čaká ho šiesta sezóna v najlepšej lige sveta. Reč je o útočníkovi Vegas Golden Knights Tomášovi Tatarovi (27), ktorý včera odletel do zámoria.

Denníku Nový Čas prezradil, ako sa cíti po letnej príprave, ako je na tom zo zdravotnej stránky a aj to, čo vraví na svoje postavenie v tíme!

Vlaňajšiu sezónu ste ukončili po prehratom finále s Washingtonom až v júni. Odzrkadlilo sa to aj na letnej príprave, bola kratšia ako po minulé roky?

- Nie, príprava ostala prakticky rovnaká, iba voľno počas leta som mal kratšie. Nestihol som ani dlhšiu dovolenku, len také predĺžené víkendy, kde som si však dobre oddýchol. Na Slovensko som zo zámoria doletel 20. júna, dal som si tri týždne prestávku a okolo 10. júla som už začal tvrdo trénovať.

Aj zo zdravotnej stránky je všetko v poriadku?

- Áno, cítim sa výborne, aj som dobehol nedostatky, ktoré som pociťoval vlani počas prípravy, takže do kempu odchádzam dobre pripravený.

Určite ste počas leta sledovali aj zmeny v hráčskom kádri Vegas. Boli výrazné?

- Odišlo pár hráčov, ale to sa dalo očakávať, keďže Vegas vlani v premiérovej sezóne hralo finále. Chalani dostali dobré ponuky z iných tímov, tak sa to aj robí. NHL je biznis a klub ich kvôli platovému stropu nedokáže udržať. Ale prišli aj noví hráči na čele s výborným centrom Paulom Stastnym. Bude to veľká posila pre mužstvo.

Aj ste sa už spolu bavili?

- Ešte nie, poznáme sa s ním iba trochu, ale teraz bude čas sa viac spoznať. Verím, že po slovensky nezabudol a pokecáme spolu aj v slovenčine (smiech).

Očakávate, že v novej sezóne dostanete od trénera viac priestoru ako na konci minulého ročníka?

- Vlani bola situácia iná, v klube bolo veľa zranených hráčov, keď ma Vegas získalo z Detroitu. A keď sa uzdravili, dostávali oni viac priestoru, čo som aj očakával. Ja som sa nikdy nesťažoval, že hrám menej, ale, samozrejme, že mojím cieľom je urobiť v prvom rade dobrý kemp, ukázať sa v najlepšom svetle a zabojovať o miesto v prvých dvoch-troch útokoch. Na to ma aj do tímu brali.

Bude náročné pre klub obhájiť vlaňajšiu účasť vo finále?

- Samozrejme, veď NHL je veľmi náročná a hlavne vyrovnaná súťaž, takže dostať sa do finále nie je zvykom každú sezónu. Cieľom klubu bude určite najskôr dobrý štart do sezóny a urobiť si dobrú pozíciu na postup do play-off.

Ako vidíte šancu svojho krajana Martina Bakoša dostať sa do prvého tímu Bostonu?

- Nevidel som ho dlho hrať, ale je určite šikovný a všetko má vo svojich rukách. Držím mu palce, aby urobil prvé mužstvo.

17 Slovákov so zmluvou v kluboch NHL

Arizona - Richard Pánik (ú), Marián Hossa (ú) - ukončil kariéru

Boston - Zdeno Chára

Jaroslav Halák

Peter Cehlárik*

Martin Bakoš*

Detroit - Patrik Rybár *

Edmonton - Andrej Sekera

LA Kings - Peter Budaj

New Jersey - Marián Studenič *

Ottawa - Marián Gáborík

Christián Jaroš *

Tampa Bay - Erik Černák *

Toronto - Martin Marinčin

Las Vegas - Tomáš Tatar

Washington - Martin Fehérváry*

Winnipeg - Marko Daňo

* - dvojcestná zmluva