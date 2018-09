Spartak pred skupinovou fázou zbrojí: Do Trnavy prichádza trojica nových hráčov

Hlásia novú posilu. Futbalisti Spartaka Trnava, ktorých čaká účinkovanie v skupinovej fáze Európskej ligy, sa posilnia o českého stredpoliara Jiřího Kulhánka (22).

„Sparta doťahuje Jirkove hosťovanie do Trnavy. Na Slovensku by mal pôsobiť do zimy,“ povedal zdroj pre český portál isport.cz. Kulhánek pôsobí v pražskej Sparte a bude prvou obeťou čistenia kádru po vypadnutí v 2. predkole Európskej ligy. Reprezentačný stredopoliar národného tímu Česka do 21 rokov sa v posledných zápasoch nevošiel do základnej zostavy Sparty Praha.

Do Trnavy neprichádza iba český futbalista. Pomôcť ofenzíve prichádza hneď dvojica futbalistov.

Prvým je dvadsaťpäťročný Davit Skhirtladze z Gruzínska. Naposledy obliekal dres dánskeho Silkeborg IF, kde odohral takmer sedemdesiat duelov.

Ďalším do partie je Ali Ghorbani. Takmer dvojmetrový hrotový útočník z Iránu. V tamojšej najvyššej súťaži hájil farby osemnásobného majstra Esteghlal F.C., s ktorým sa predstavil aj v ázijskej Lige majstrov.