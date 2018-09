Toto nebol gól? Hráči už oslavovali, ale potom sa nestačili čudovať

Futbalový svet sa nestačí čudovať. Obrovský kiks rozhodcov v Škótsku je na smiech i plač.

V zápase medzi Partick Thistle a Greenockom Morton v druhej najvyššej súťaži totiž urobili hrubú chybu, nad ktorou zostáva rozum stáť. Toto snáď nebol gól?

Za stavu 1:0 pre domácich zahrával tím Partick Thistle rohový kop, ten síce gólom neskončil, ale po následnom závare Doolan napálil loptu do siete. Televízny komentátor nadšene kričí, že domáci zvýšili náskok, hráči domácich oslavujú s fanúšikmi a hostia len sklamane kráčajú pokutovým územím. Lopta však po odkope jedného z nich končí v aute a gesto asistenta šokuje. Nebeží na polovicu ihriska, čo by signalizovalo gól, ale zástavkou ukazuje, že sa bude vhadzovať.

Toho si po chvíli všímajú aj oslavujúci hráči a fanúšikovia začínajú nespokojne pískať. Hlavný arbiter ide situáciu konzultovať s asistentom a šokovaní futbalisti sa snažia zistiť, čo sa stalo. Je to jednoduché. Asistent si nevšimol, že bola lopta v sieti. Keď ju odkopol jeden z hráčov do autu, ukázal, že sa bude vhadzovať.

"Lopta bol jasne v bránke, ak toto nebol gól, tak už neviem, čo chce rozhodca uznať. To je niečo neuveriteľné,​​" hneval sa Alan Archibald manažér Particku, ktorý nakoniec vyhral zápas 1:0." Bola to strašidelná chyba a tešiť ma môže len to, že sme ten zápas vyhrali. Mali sme ale vyhrávať 2:0, takto to bolo len o gól a boli to nervy," krútil hlavou.