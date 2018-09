Gríny na svetovom šampionáte v Írsku boli nad sily slovenským golfistkám

Slovenské golfistky Anika Bolčíková, Natália Hečková a Katarína Drocárová obsadili na MS družstiev žien v Írsku 46. priečku so skóre +34.

Svetovými amatérskymi šampiónkami sa na 28. ročníku Espirito Santo Trophy na dva roky stali Američanky so skóre -29 po štyroch dňoch. Na druhej priečke sa umiestnilo družstvo Japonska (-19), tretie skončili golfistky Kórejskej republiky (-18).



"Dievčatá nedokázali potenciál preniesť na ihrisko. Žiaľ, lokálne podmienky, najmä gríny boli nad ich sily a nechali tam veľa rán. Bola to však dobrá skúsenosť pre nováčikov na MS, verím, že sa poučili a do budúcna sa dokážu lepšie popasovať s lokálnymi podmienkami a posunu sa v poradí vyššie," povedal kapitán reprezentácie Rastislav Antala na stránke Slovenskej golfovej asociácie (SKGA).



Slovenky zvládli najlepšie tretí deň – dosiahli najnižší počet 151 rán (predtým 157, 153 a na záver 153) - no v konečnom poradí si výrazne nepolepšili. Podľa Antalu mohli skončiť aj lepšie ako na 46. mieste:

"Dievčatá nezahrali štandard, na ktorý sme u nich zvyknutí. Nemajú dostatok medzinárodných skúseností, aby čelili náročným podmienkam, aké boli v Írsku. Dúfali sme, že sa umiestnime lepšie, žiaľ... Baby vedia, kde chybovali a kde postrácali rany. Musím konštatovať, že na tomto šampionáte bolo pre nás nereálne umiestniť sa do 30. miesta," uviedol v tlačovej správe.



Anika Bolčíková, Natália Hečková a Katarína Drocárová zahrali v Írsku dovedna 614 úderov. Pred dvomi rokmi na MS v Mexiku malo trio Hečková, Laila Hrindová, Lea Klimentová na konte o dva viac a stačilo mu to na delenú 38. pozíciu. Tento rok bola latka posunutá vyššie. S menším počtom úderov skončili Slovenky o osem miest nižšie. Popri najlepších svetových amatérkach však nabrali ďalšie cenné skúsenosti.

"Verím, že odídu skúsenejšie a začnú pracovať na svojich slabších stránkach. Je pravda, že v domácich podmienkach sa nedokážeme pripraviť na podujatie svetového rangu. Máme kvalitné ihriská, no rozhodujú detaily ako rýchlosť grínov či dopad loptičiek. Ak sa do toho pridá neovplyvniteľný faktor počasia, naše reprezentantky akoby hrali na svetových fórach iný šport, ktorý doteraz nepoznali. Aj takéto menej úspešné výsledky nás však posúvajú vpred. Máme potenciál, aby sme na nasledujúcich MS o dva roky dopadli lepšie," dodal Antala.



V stredu začnú štyri súťažné kolá na MS muži. Farby SR budú zastupovať Michal Brezovský, Pavol Mach a Branislav Lučanský.

Výsledky:

1. USA -29

2. Japonsko -19

3. Kórejská republika -18

...

46. SLOVENSKO (Anika BOLČÍKOVÁ, Natália HEČKOVÁ, Katarína DROCÁROVÁ) +34.