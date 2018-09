Pobrežná stráž má plné ruky práce: Pri Rodose zadržala jachtu s 80 migrantmi

Grécka pobrežná stráž zadržala v pondelok v Egejskom mori jachtu prevážajúcu zhruba 80 utečencov a migrantov.

Jachtu zastavili pri ostrove Rodos. Smerovala na západ, pričom pravdepodobne chcela oboplávať Krétu a dostať sa do Talianska. Plavidlu pomohli bezpečne zakotviť v najbližšom prístave, uviedol pre agentúru DPA grécky činiteľ. Väčšina z jeho pasažierov pochádzala z blízkovýchodných krajín.

Člny s migrantmi a utečencami zachytávajú grécke úrady na mori takmer denne. Migranti sa snažia obísť Grécko a dostať sa cez Stredozemné more do Talianska, pričom dúfajú, že sa im odtiaľ podarí dostať sa do Nemecka či iných bohatých európskych krajín.

Grécku sa migranti snažia vyhnúť pre dohodu, ktorú v auguste dosiahol Berlín s Aténami. V súlade s ňou totiž môže byť z nemecko-rakúskych hraníc do 48 hodín vrátený nazad do Grécka každý migrant, ktorý sa tam zaregistroval po 1. júli 2017.