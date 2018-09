Ronaldo na gól stále čaká, Messi zatiaľ hviezdi

Španielsky futbalový šampión FC Barcelona deklasoval v nedeľu v 3. kole La Ligy na Camp Nou nováčika SD Huesca 8:2.

Spolu s Realom Madrid okupuje čelo tabuľky s plným bodovým ziskom. Dva góly a dve asistencie si zapísal argentínsky útočník Lionel Messi, ktorý je s Francúzom Karimom Benzemom z Realu so 4 gólmi aj na čele poradia strelcov.

Kým Messi v La Lige strelil už štyri góly, Cristiano Ronaldo zatiaľ v talianskej Serii A na prvý gól čaká.

Dva góly strelil tiež uruguajský útočník Luis Suarez, boli pre neho prvé v ročníku. Katalánci dali Huesce osem gólov druhýkrát za sebou, v roku 2014 ju v národnom pohári zdolali 8:1. Pre FCB je to najvyššia výhra od apríla 2016, keď zdolala Deportivo La Coruňa na jeho ihrisku 8:0. Barcelona dala pred touto nedeľou osem gólov doma v roku 2011 Osasune Pamplona.

Huesca hrala na ihrisku favorita odvážne, už v 3. minúte ju dostal do vedenia Cucho Hernandez. V 16. minúte vyrovnal Messi a v 24. minúte si po centri Jordiho Albu dali hostia vlastný gól. Suarez sa presadil v 39. minúte, no do polčasu ešte outsider znížil vďaka Alexovi Gallarovi. Na päťgólovú smršť v druhom dejstve však už tím z Aragónska nenašiel žiadnu odpoveď.

"Kúsok po kúsku sa dostávame do nášho rytmu. Na začiatku sme boli zaspatí, takže nás prinútili reagovať. Vždy je dôležité byť na čele tabuľky, no liga sa ešte iba rozbieha a my musíme byť pripravení na zápasy, ktoré sú pred nami," citovala agentúra AP Suareza. Tréner domácich Ernesto Valverde dosiahol najvýraznejšiu výhru, odkedy zasadol na lavičku.

"Inkasovali sme gól z prvého útoku, takže to nás núti zamyslieť sa, že sme boli na začiatku príliš uvoľnení. Huesca odviedla maximum, ale my sme napokon našli našu hru na krátke prihrávky a to im spôsobilo veľké problémy," vyjadril sa Valverde.