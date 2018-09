Pellegrini otvoril školský rok, problém s kapacitami škôl vidí jasne: Výzva starostom a primátorom

Starostovia obcí a primátori miest by si mali uvedomiť, že školstvo je len spolovice v rukách štátu a vlády SR a druhú polovicu majú na starosti oni z vlastných rozpočtov.

Uviedol to v pondelok predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) počas otvorenia školského roka na Základnej škole s materskou školou v obci Slovenský Grob (okres Pezinok). Slovenský Grob je podľa premiéra jednou z obcí v okolí hlavného mesta, kde dochádza k nárastu počtu obyvateľov a k nárastu počtu detí. "Je tu starosta, ktorý vie reagovať na tento vývoj a uvedomuje si, že obec musí investovať popri infraštruktúre aj do školstva. Vďaka aktivite obecného zastupiteľstva sa podarilo urobiť prístavbu základnej školy, rozšíriť počty tried, pretože v opačnom prípade by škola nezvládla počty detí, ktoré tu sú," povedal Pellegrini.

Starostovia podľa premiéra musia dávať pozor na to, aby mali nielen dostatočné kapacity v základných školách, ale aby vytvárali dostatok miesta už aj v materských školách. "Je dôležité, aby detičky predtým ako prídu do školy, absolvovali rok, ak nie dva, na materských školách a boli lepšie pripravené na školský život," dodal premiér. Záujmom vlády podľa jeho slov je poskytovať dodatočné finančné prostriedky pre mestá a obce, aby sa rozšírili kapacity materských škôl tak, aby bolo možné zákonne prikázať všetkým rodičom dať svoje deti minimálne do posledného ročníka materskej školy. Starosta Slovenského Grobu Štefan Gašparovič poznamenal, že obci sa podarilo k zrekonštruovanej materskej škole pristaviť ďalšie dve nové triedy, ktoré v pondelok slávnostne otvoril aj premiér.

Premiér poznamenal, že vládny Smer-SD rokuje aj o obedoch, ktoré by mali byť pre všetkých žiakov základných škôl a deti v posledných ročníkoch materských škôl zadarmo. "Diskutujeme, či to bude od 1. januára 2019, alebo by ten nástup bol štandardne od začiatku školského roka 2019/2020," povedal premiér.

Po letných prázdninách v pondelok zasadlo do školských lavíc približne 684.000 žiakov základných a stredných škôl. Z tohto počtu takmer 485.000 žiakov navštevuje základné školy. Školáci prekročia brány viac ako 2700 škôl. Pre viac ako 199.000 študentov sa začne vyučovanie v približne 700 stredných školách.

Pellegrini: Musíme predstaviť program zvýšenia nástupných platov pedagógov

V najbližšom období sa musí predstaviť program zvýšenia nástupných platov pedagógov. Uviedol to po otvorení školského roka na Základnej škole s materskou školou v Slovenskom Grobe (okres Pezinok) predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti so zvýšením atraktivity učiteľského povolania.

"Ukazuje sa, že plat skúseného pedagóga, ktorý je v školstve 20 či 30 rokov, je už relatívne na dobrej úrovni, minimálne v regiónoch Slovenska, ak nehovoríme o hlavnom meste. Zároveň sa však ukazuje, že nástupný plat je nízky a v Bratislave už pravdepodobne nedokáže prilákať nikoho šikovného, aby si za svoje povolanie zvolil profesiu učiteľa," povedal premiér. Podľa neho je to u mužov ešte zložitejšie.

Pellegrini pripomenul, že sa budú plošne zvyšovať platy pedagogických zamestnancov, ktoré od 1. januára 2019 porastú o desať percent, a o rok neskôr, teda od 1. januára 2020, o ďalších desať percent. Okrem toho je potrebné rozmýšľať "o efektívnom spôsobe navýšiť platy začínajúcich pedagógov". Pellegrini to považuje za kľúčové a v tejto súvislosti chce s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou (nominantka SNS) a ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD) pracovať. "Lebo len tak presvedčíme mladých a šikovných ľudí, aby zostali pracovať v školstve," dodal premiér.

Starosta Slovenského Grobu Štefan Gašparovič poznamenal, že v miestnej základnej škole s nedostatkom učiteľov až taký problém nie je. "Ako obec vytvárame dobré podmienky či už pre žiakov, alebo učiteľov," povedal Gašparovič. Podľa riaditeľky základnej školy s materskou školou Anny Lalákovej za problémom s nedostatkom učiteľov najmä v Bratislave a v jej okolí sú platy. Podľa nej však stále chýbajú na základných školách najmä učitelia prvého stupňa, matematikári, ale aj vychovávatelia. "Do materskej školy sa nám ťažko zháňali učitelia, pretože ju neustále rozširujeme," dodala Laláková.