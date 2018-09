Manželka rockera prezradila veľké tajomstvo: Prečo má Robbie Williams psychiku na dne?

Spevák Robbie Williams je psychicky labilný, tvrdí jeho manželka Ayda Field.

Podľa nej je extrémne precitlivený a trpí častým striedaním nálad. Britský rocker neznáša dobre kritiku a už vôbec nie posmešky kvôli svojmu vzhľadu. Kedykoľvek sa dočíta na sociálnych sieťach, že je obézny, zrúti sa.

Ayda spolu s Robbiem budú porotcovia v ďalšom kole britskej súťaže talentov X Factor. Herečka Fieldová sa obáva, že to bude mať negatívny vplyv na manželovu psychiku. "Robbie sa navonok chová ako arogantný a drzý človek, ale vnútri je to maličký chlapček a je veľmi citlivý a má ľahko zraniteľné srdcom," vyznáva sa jeho žena.

"Keď o ňom ľudia píšu škaredé veci, hrozne ho to zraňuje. Snažím sa Roba naučiť, aby sa od toho držal ďalej. Zakázala som mu používať počítač, ale potom sa zblázni a začne to všetko hltať a zrúti sa na úplné dno, takže ho zbieram rozsypaného na kúsky. Počas vysielania tejto relácie rozhodne zakážem Robovi akékoľvek sociálne siete. Prečítal by si nejaké odporné komentáre a musela by som ho zase upokojovať a pripomenúť mu, že je úžasná ľudská bytosť," priznala Ayda v rozhovore pre denník The Sun.

Williams nie je veľmi psychicky stabilný človek. Nedávno v porote povedal odporný komentár, a keď ho za to všetci skritizovali, tak sa z toho povracal. "Povedal som niečo, čo som si myslel, že bude vtipné, ale namiesto toho všetci bučali proti mne. Potom mi maskérka povedala, prečo ste toto povedal? Dostal som taký záchvat paniky, že som vybehol hore a povracal sa," priznal Williams.