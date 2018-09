Slovenskí elektrikári v pohotovosti: Na ktorých miestach spôsobili silné búrky výpadky prúdu?

Stredným Slovenskom sa v nedeľu prehnali intenzívne búrky a spôsobili výpadky elektriny. Kritériá kalamity sa zatiaľ nenaplnili, ale niektorí obyvatelia zostanú bez prúdu najmenej do pondelka (3. 9.) rána.

Ako TASR informoval Miroslav Gejdoš, hovorca žilinskej spoločnosti Stredoslovenská distribučná, počas dňa zaznamenali viacero porúch na vedeniach vysokého i nízkeho napätia. Tisícky odberateľov v Žilinskom a Banskobystrickom kraji to pocítili v podobe kratších alebo dlhších výpadkov. Na príčine boli najčastejšie prepätie, popraskané izolátory, potrhané vodiče a konáre na vedení.

"Situácia sa zatiaľ nepremenila v kalamitný stav a elektrikári ju majú pod kontrolou. Počasie je však stále premenlivé, preto sa nedá odhadnúť, čo prinesú nočné hodiny," konštatoval Gejdoš. Problémy s dodávkou prúdu má aj obec Pohorelá v Breznianskom okrese, kde je v tomto čase odstavených 12 trafostaníc pre spadnuté stromy. O niečo horšie to podľa Gejdoša vyzerá v Detve, v mestskej časti Piešť. V tejto oblasti popadali vodiče vysokého napätia a ich oprava bude možná vzhľadom na situáciu a bezpečnosť až v pondelok.

"Distribučná spoločnosť využíva všetky potrebné kapacity na to, aby obnovila dodávku elektriny na všetkých odberných miestach, ale v niektorých prípadoch to bezpečnosť a okolnosti nedovoľujú tak rýchlo, ako by si sme si predstavovali," dodal Gejdoš.