Začala sa príprava mladých Slovákov: Guľa má skvelé správy!

Tréner slovenskej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa mal v nedeľu k dispozícii polovicu z 24 nominovaných futbalistov na prípravné stretnutie s Talianmi (Dunajská Streda, štvrtok 6. septembra, 18.30) a zápas kvalifikácie ME 2019 na Islande (Reykjavik, utorok 11. septembra, 17.30 SELČ).

V nedeľu popoludní sa v Šamoríne hlásili Dominik Greif, Richard Križan, Adam Laczkó, Miroslav Káčer, Christián Herc, Jozef Urblík, Andrej Fábry, Lukáš Haraslín, Martin Košťál, Tomáš Vestenický a Róbert Boženík, večerný úvodný tréning stihol aj Nikolas Špalek. "V pondelok máme na pláne dva tréningy, ale uvidíme, akým spôsobom do toho vstúpime, pretože niektorí chlapci budú hneď po zápase alebo na ceste. Keď budeme komplet, môžeme sa venovať veciam, ktoré úzko súvisia s najbližším súbojom s Talianmi," uviedol Guľa.

Viacerí hráči ešte mali klubové povinnosti a prídu neskôr, káder bude pohromade v pondelok večer. "Napriek tomu sú pocity úžasné, tešili sme sa na zraz. Je obrovská odmena viesť kvalitných hráčov a reprezentáciu Slovenska. Chalani, ktorí sú už tu, pricestovali zdraví a pripravení, to je výborná informácia. Veríme, že aj po nedeľných dueloch bude zdravotne všetko v poriadku," povedal bývalý kouč MŠK Žilina, ktorý absolvuje premiérový zraz s národnou dvadsaťjednotkou. Po nástupe do funkcie viedol výber do 20 rokov v májovom prípravnom súboji na pôde Moldavska (0:0).

Po zdravotných problémoch sa stihol zotaviť stredopoliar nemeckej Borussie Mönchengladbach László Bénes, v sobotu bol na lavičke v bundesligovom stretnutí s Augsburgom. "Hovoril som s jeho fyzioterapeutom, je pripravený na určitú časť zápasu. Nepočítame, že hneď odohrá celý duel proti Talianom. Po vzájomnej konzultácii máme nachystané to, v čom má pokračovať na základe klubových rozhodnutí, ktoré rešpektujeme." Už skôr prekonal zranenie krídelník Haraslín z poľskej Lechie Gdansk: "Už hráva pravidelne, takmer celé zápasy a na veľmi slušnej úrovni. S jeho trénerom sme rozoberali len detail, keď som sa tam bol pozrieť. Informoval ma, že ide dole v záverečných minútach zápasov, lebo mal deficit po dlhodobejšom zranení. Je úplne fit a nachystaný hrať oba duely 90 minút. Rozhodneme sa podľa zdravotného stavu a fyzického vyťaženia."