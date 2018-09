Príhovor ministerky pred novým školským rokom: Zvyšovanie platov, lepší systém vzdelávania a modernizácia

V školskom roku 2018/2019 chce rezort školstva prijať nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý by mal zlepšiť pracovné prostredie a podmienky učiteľov a pracovníkov v školstve.

Uviedla to vo svojom príhovore na Jednotke RTVS pred začiatkom školského roka, ktorý sa začne v pondelok 3. septembra, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Nový školský rok podľa Lubyovej prinesie zmenu do života rodičov a žiakov, pre ktorých sa brány školy otvoria po prvý raz.

"V tomto školskom roku privítame viac ako 50.000 prvákov a prváčok," povedala šéfka rezortu školstva s tým, že školákom, ale aj ich rodičom zaželala veľa radosti z vedomostí. Zároveň pripomenula, že od vzdelania detí bude závisieť aj budúcnosť našej krajiny. "V tejto oblasti pred nami stojí veľa výziev. Musíme uplatňovať nové metódy, aby sme pripravili naše deti na budúcnosť, ktorá sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým," povedala.

Podľa Lubyovej je potrebné presadzovať v školskej výchove viac tolerancie medzi žiakmi a študentmi navzájom, viac úcty k učiteľom, viac spolupráce a porozumenia medzi školou a rodičmi. "Celkovo treba veriť v náš vzdelávací systém a snažiť sa ho spoločnými silami zlepšovať," poznamenala.

"V júni sme schválili Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania ako stratégiu rozvoja nášho školstva na najbližších desať rokov. Kľúčové slová sú modernizácia, dostupnosť a kvalita. Prvé kroky sme začali realizovať už v tomto roku," povedala Lubyová. Podľa jej ďalších slov sa doriešil dlhodobo neúnosný odliv žiakov zo základných škôl do osemročných gymnázií, zlepšilo sa plánovanie výkonov v strednom školstve, zatraktívnil sa aj systém duálneho vzdelávania.

"Významnou zmenou k lepšiemu je zvýšenie platov v celom rezorte o dvakrát desať percent od 1. januára v najbližších dvoch rokov. Spolu s minuloročnými navýšeniami to bude znamenať, že platy pedagógov sa zvýšia od konca roka 2016 do začiatku roka 2020 o 32 percent a mali by sa zvyšovať aj naďalej," uviedla.

Ministerka školstva uviedla, že nie je nič dôležitejšie ako vzdelanie a výchova detí. Všetkým pracovníkom v školstve sa vopred poďakovala za prácu a úsilie, ktoré budú deťom venovať. Žiakom a študentom zapriala nadšenie a vytrvalosť pri objavovaní sveta a nových vedomostí a ich rodičom radosť z pokroku svojich detí.