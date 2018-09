Tréner Ševela po zápase v Žiline: Prečo musel pomôcť mentálny tréner?

Rýchlo sa otriasli! Pohárová kontumačná prehra 0:3 s Hornými Orešanmi za neoprávnený štart Marina Ljubičiča (30) nezanechala na futbalistoch Slovana Bratislava hlbšie negatívne stopy.

Chuť si napravili cez víkend na severe Slovenska, kde po vyše troch rokoch ozbíjali o všetky tri body Žilinu. Rozhodla o tom presná hlavička reprezentačného stopéra Kornela Salátu (33), ktorý sa postupne dostáva do bývalej formy.

Slovan ostáva v tejto sezóne na ihriskách súperov stopercentný. Vyhral v Zlatých Moravciach, Michalovciach, Ružomberku a vonku raboval aj štvrtýkrát za sebou.

V priebehu týždňa museli riešiť na Pasienkoch psychickú pohárovú traumu. Zlepšiť náladu v kabíne a zdvihnúť sebavedomie mužstva pomáhal aj mentálny tréner. Nešlo vraj o prvý ani posledný podobný míting.

„Nebolo jednoduché pripraviť hráčov na zápas po tom, čo sa udialo počas týždňa. V pohári už cieľ nesplníme, no v lige pôjdeme jednoznačne za majstrovským titulom. Hráčov sme sa snažili psychicky podporiť, aby zabudli na to, čo sa udialo a mysleli len na Žilinu. Myslím si, že sa to podarilo. Výsledok hovorí sám za seba. Môžem vysloviť spokojnosť s viacerými individuálnymi výkonmi. Chalani išli do kŕčov a až na dno síl, aby uspeli,“ prezradil tréner Slovana Martin Ševela, ktorý sa musel zaobísť bez Čavriča a Holmana.

Bolo to len druhé víťazstvo belasých na žilinskom trávniku z posledných jedenástich duelov. Šošoni herne nezaostávali za súperom. Zlyhali však vo finálnej fáze. Na strelenie gólu stále potrebujú príliš veľa príležitostí. „Prehra bolí. Zápasu by viac svedčala remíza. Mrzí ma úvod druhého polčasu. Slovan sme v ňom pustili do tlaku, za čo sme pykali inkasovaným gólom. Na zdolanie Slovana treba komplexný výkon počas celého zápasu,“ zdôraznil tréner Žiliny Jaroslav Kentoš.