Vznikla nová strana exministra Zsolta Simona: Kto vyhrá vojnu o maďarských voličov?!

Do regulárnych parlamentných volieb zostáva ešte rok a pol, no strany sa začínajú pripravovať už teraz. Vlastné hnutie s názvom Maďarské fórum zakladá exminister a poslanec Zsolt Simon (48), ktorý ho predstavil počas víkendu.

Odídenec z Mosta-Híd Bélu Bugára (60) tvrdí, že chce pozbierať voličov maďarskej národnosti, ktorí neveria súčasnej vládnej koalícii. Analytici varujú, že to môže naopak oslabiť pozície maďarských strán na politickej scéne. Simon svoju stranu predstavil v Komárne. Tvrdí, že reprezentuje všetky regióny, v ktorých maďarská menšina žije. „Občan maďarskej národnosti nemá zaručené, že jeho hlas v budúcich parlamentných voľbách neskončí pri štvrtej vláde Smeru,“ povedal Simon.

Zároveň zdôraznil, že si zakladajú na tom, aby ich nefinancovali oligarchovia. Simon v minulosti pôsobil v SMK, odkiaľ neskôr odišiel spolu s Bugárom a založili Most-Híd. SMK má od vzniku Mostu problém prebojovať sa do parlamentu a popularita Mostu taktiež klesá. „Založenie novej strany v prostredí maďarského elektorátu je štiepenie. Zvýši sa ponuka a znížia sa možnosti pre dve existujúce strany, ktoré oslovujú voličov maďarskej národnosti. Simon je známy politik, je možné, že odoberie určitú časť Mostu-Híd aj SMK,“ myslí si šéf Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.

„Natíska sa otázka, či to nenaštartuje pohyb opačným smerom a nepodnieti maďarské strany uvažovať o predvolebných koalíciách,“ zakončil Mesežnikov. Istú mieru obáv naznačujú v SMK. „Každý má právo založiť stranu, ak spĺňa zákonné podmienky. Trieštenie maďarskej komunity nás však neteší,“ uviedla hovorkyňa SMK Helena Fialová. Most tvrdí, že Simon je podľa zoznamu registrovaných strán 153. nádejným lídrom na Slovensku. „Na základe jeho doterajších vyjadrení sa jeho strana nejaví ako projekt spolupráce,“ hovorí Most s tým, že sa vyjadria, keď budú poznať nielen to, proti komu a čomu bojuje, ale aj to, aký chce strana plniť program.

Maďarské strany na Slovensku

SMK vznikla v roku 1998 zlúčením troch strán

v roku 2006 dosiahli 11,7 % hlasov voličov

v roku 2007 Bélu Bugára vystriedal na čele SMK Pál Csáky

v apríli 2009 ohlásil Bugár odchod z SMK

v júni 2009 založil Bugár Most-Híd s viacerými členmi SMK

v marci 2010 sa do parlamentu dostáva len Most-Híd

v marci 2016 odchádza z Mostu-Híd Zsolt Simon pre koalíciu so Smerom

v septembri 2018 Simon oznamuje založenie strany Magyar-Maďarské fórum

Zsolt Simon: S kým nebudeme spolupracovať

Aké si dávate ciele do parlamentných volieb?

Zabezpečiť reprezentáciu v parlamente pre občanov maďarskej národnosti. Ak chceme zmeniť smerovanie krajiny, musíme tieto hlasy občanov postaviť na tú stranu, kde charakter naozaj rozhoduje. Väčšina z nás je nad 40 rokov. Majú rôzne odbornosti, ale vo vysokej politike nemajú takmer žiadnu skúsenosť. Týmto projektom chceme doniesť nové tváre a zabezpečiť generačnú výmenu, ktorá je potrebná aj na maďarskej časti politického spektra.

Znamená to vymeniť Most-Híd?

Týmto sa nezaoberáme, pretože všetky nové projekty ako Progresívne Slovensko, Spolu alebo prezidenta Kisku oslovia veľkú časť slovenských voličov Mostu-Híd, ktorých mal až 40 %. Fero Šebej je zo strany preč, Lucia Žitňanská je na odchode a toto bude mať vplyv na samotnú existenciu tej strany.

Pripúšťate spoluprácu s Mostom-Híd a SMK?

S SMK určite áno, s Mostom-Híd sme neuvažovali. Uvidíme, čo sa stane, kým budú vypísané parlamentné voľby.

Môže dôjsť k spojeniu vášho projektu a SMK?

Dnes je tá otázka irelevantná. Najskôr musíme získať voličov, pozbierať podpisy a zaregistrovať stranu. V našom tíme sú aj členovia, ktorí boli členmi SMK, alebo vystúpili z Mostu-Híd.

Viete povedať, s kým ešte nebudete spolupracovať?

Nebudeme spolupracovať ani so Smerom, SNS a s ĽSNS. Keď chce Slovensko zmeniť kormidlo, bude na to potrebovať aj hlasy maďarskej národnosti. Bolo to potrebné aj pri Mečiarovi a teraz znovu.

Analytici naznačujú, že tri väčšie maďarské strany sú veľa. Nevyšachujete si navzájom maďarských voličov a všetci zostanete pod piatimi percentami?

Takto zatiaľ nerozmýšľame. Chceme ponúknuť alternatívu voličom maďarskej národnosti, aby mohli dať hlas tomu, kde je zaručené, že ich hlas neskončí v štvrtej vláde Smeru. Hnevá nás, kam Slovensko smeruje pod vedením tejto vládnej koalície. Nevidíme posun vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, podieľali sa na únose Vietnamca vládnym špeciálom, čo je medzinárodná hanba, ako aj miera korupcie a klientelizmu. Máme stredo-pravú orientáciu, Slovensko chceme mať súčasťou EÚ a NATO a zachovať Schengenský priestor.

Ako na rozhodnutie založiť stranu reagoval Béla Bugár?

Po tom, čo sa Most-Híd rozhodol vstúpiť do tejto koalície, veľmi si nemám s Bugárom čo povedať. Okrem pozdravu nevedieme širšiu komunikáciu. Naše hodnoty sa v značnej miere odlišujú.