Veľká udalosť pre zničených rodičov chorého Alfieho: Po ťažkom období majú dôvod na radosť!

Životom ťažko skúšaní mladí rodičia Alfieho Evansa († 2), ktorého príbeh sledoval celý svet, majú konečne dôvod na radosť. Kate Jamesovej (20) a Tomovi Evansovi (21) sa narodil chlapček.

Prežili si hotové peklo. Bojovali do posledného dychu o život svojho syna, no, bohužiaľ, ten svoj boj prehral. Pred štyrmi mesiacmi prišli rodičia Kate a Tom o svojho milovaného syna Alfieho († 2). Napriek svojmu mladému veku si milujúci rodičia vytrpeli už viac než dosť!

Prípad Alfieho sa stal predmetom rozsiahlej medzinárodnej diskusie po tom, čo sa jeho rodičia a zdravotnícky personál dostali do právnej bitky o to, či ťažko chorého Alfieho odpojiť, alebo neodpojiť z prístrojov, ktoré ho udržiavali pri živote. Rodičia však súd prehrali a chlapčeka od prístrojov odpojili. Lekári argumentovali tým, že ďalšia liečba by bola márna.

Po 4 mesiacoch od smrti Alfieho majú však v rodine Evansovcov dôvod na radosť. Rozrástli sa o nového člena. Teraz vyšlo na povrch, že Kate už počas Alfieho posledných chvíľ vedela, že je tehotná. No udržiavala to v tajnosti, pretože chcela všetku svoju pozornosť upriamiť iba na neho.

Spolu s Tomom sa radujú z príchodu bábätka. Narodil sa im chlapček, ktorému dali meno Thomas po jeho otcovi. „Obaja majú dôvod na úsmev a malý sa stará o to, aby obaja popritom veľkom smútku mali opäť dôvod na radosť,“ povedal im blízky zdroj pre Sun. Malý Thomas absolvoval množstvo testov, aby sa vylúčilo možné ochorenie.

Alfieho trápenie

máj 2016 – Alfie sa narodil

rodičia spozorovali chyby vo vývoji

na začiatku lekári tvrdili, že je len lenivý

neskôr mu diagnostikovali bronchitídu, zápaľ priedušiek, pneumóniu

október 2016 – Alfie mal záchvaty, hospitalizovali ho v nemocnici

diagnostikovali mu degeneratívnu neurologickú chorobu neznámeho charakteru

viac než rok ležal v nemocnici

rodičia sa súdili s lekármi, ktorí chceli malého odpojiť od prístrojov

otec navštívil pápeža, ten sa zaňho modlil a bol proti odpojeniu od prístrojov

28. apríl 2018 – Alfie zomrel 100 hodín po tom, čo ho odpojili od prístrojov



Čo sa stalo Alfiemu?

Alfie sa narodil ako zdravé dieťa. V 5. mesiaci sa jeho stav zhoršil, začal upadať do „polovegetatívneho stavu“. Ten bol dôsledkom degeneratívnej neurologickej choroby, ktorá sa nedá s určitosťou identifikovať. Nebol však mozgovo mŕtvy, reagoval na väčšinu podnetov.