Hamilton si opäť polepšil: Vettel zlyhal na plnej čiare!

Brit Lewis Hamilton na Mercedese sa stal víťazom Veľkej ceny Talianska, 14-teho podujatia seriálu F1.

Do pretekov štartoval z 3. pozície, napokon však za seba dostal Sebastiana Vettela i Kimiho Räikkönena na Ferrari. Fín dlho jazdil na prvej priečke, Hamilton ho však v 45. kole dokázal predbehnúť a víťazstvo už z rúk nepustil. Na 3. priečke skončil Hamiltonov tímový kolega Valtteri Bottas. Hamiltonov náskok na čele seriálu F1 na druhého Vettela sa zvýšil na 30 bodov.

Ďalšie preteky seriálu F1 sú na programe 16. septembra na okruhu v Singapure. Bezprostredne po štarte si víťaz kvalifikácie Räikkönen postrážil prvú priečku, tesne za ním však došlo ku kolízii v druhej šikane. Vettel doplatil na kontakt s Hamiltonom prepadnutím sa až na poslednú priečku. Brit sa po reštarte pretekov nakrátko dostal aj pred Räikkönena, ten však úspešným manévrom získal pozíciu späť. Daniel Ricciardo, ktorý štartoval z predposlednej priečky, zavŕšil nevydarený víkend v 24. kole, keď po zlyhaní pohonnej jednotky skončil. Dovtedajší líder pretekov Hamilton zamieril do boxov až po Räikkönenovi a hoci sa zdalo, že náskok by mu mohol stačiť na návrat pred jazdca Ferrari, opak bol pravdou. Po tom, čo do boxov zamieril aj Bottas, sa súboj o víťazstvo zúžil na Räikkönena s Hamiltonom. Britovi sa v 45. kole vydaril predbiehací manéver v dvojitej zákrute a prvú priečku si udržal až do konca pretekov.

Lewis Hamilton, víťaz: "Chcem pochváliť Ferrari za vynikajúci súboj. Ďakujem mojim mechanikom a tímovým inžinierom, ktorí predvádzajú skvelú prácu. Veľmi ma inšpirovali a posúvali vpred. Všetko negatívne som premenil na pozitívne. Ďakujem aj Valtterimu (Bottasovi) za výbornú prácu."

Kimi Räikkönen, 2. miesto: "Bol som rýchly, ale zadné pneumatiky to nevydržali. Robil som, čo sa dalo, no náš dnešný výsledok je ďaleko od ideálu. Pole position ma síce tešila, ale zadné pneumatiky neboli také, aké mali byť."

Valtteri Bottas, 3. miesto: "Ako tím berieme toto víťazstvo, tento výsledok. Vzali sme viac bodov ako Ferrari, no aj tak to mohlo byť ešte lepšie."