V USA pomáha imigrantom, postoj EÚ však kritizuje: Je neprípustné, ako Európa vychádza v ústrety migrantom

Háji práva migrantov a utečencov. Advokát a expert na imigračné právo Matúš Varga odišiel pred 12 rokmi zo Slovenska a zamestnal sa ako advokát v Miami. Dnes riadi vlastnú právnu firmu, ktorá sa zaoberá imigračným právom.

Ako sám hovorí, za vlády prezidenta Trumpa sa hon na migrantov sprísnil a stáva sa, že človeka, ktorý tu žil desiatky rokov, deportujú do rodnej zeme iba s dokladmi a v putách. Čo radí Slovákom žijúcim v USA nelegálne a aké je podľa neho riešenie európskej migračnej krízy?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii



Prezraďte nám, čo je náplň práce imigračného právnika?

Táto profesia nemá na Slovensku obdobu. V podstate právne zastupujem migrantov, ktorí prichádzajú do USA. Pomáham im získať legálne povolenie na pobyt, aby neboli vyhostení. Pomáham im plniť ich americký sen. (smiech)

Hovoríte o migrantoch prichádzajúcich do USA. Máme si pod tým predstaviť najmä Mexičanov?

Ale kdeže. Veľkú časť mojich klientov tvoria Slováci. Čudovali by ste sa, koľko ich v USA žije nelegálne, v podstate takmer každý. Pritom my sme jedna z mála krajín sveta, ktorá má právo imigrovať do USA vďaka investorským vízam. Získali sme ich, keď sme v posledných dňoch československej federácie podpísali s americkou vládou zmluvu o ochrane investícií.

Týmto podpisom naši občania získali právo investovať v USA a na základe tohto tam získať legálny pobyt do konca života. Túto výhodu nemá ani Rusko, ani Čína, ani Brazília. Bohužiaľ, naši občania to nevedia, prídu tam, podnikajú a žijú nelegálne a po 10 rokoch sa spamätajú a prichádzajú za mnou, lebo v stávke je veľa. Pritom keby hneď v prvý deň požiadali o investorské víza, dostanú ich.

Ak sú Slováci v USA nelegálne a podnikajú, ako je možné, že to úrady neodhalia?

Slováci tam musia podnikať, nemajú na výber. Ak by sa chceli zamestnať, pri vstupe do zamestnania vypĺňajú formulár, kde musia priznať legálny pobyt a to sa overuje. Ak si však zakladáte firmu, tam legálny status nevypĺňate, nikto vás nekontroluje.

Niekedy nastávajú naozaj nebezpečne vtipné situácie. Mal som klienta, Slováka, ktorý v USA vlastnil firmu a žil tam nelegálne. Jedného dňa k nemu do firmy prišla kontrola z imigračného úradu a skontrolovali všetkých jeho zamestnancov. On tŕpol a modlil sa, aby náhodou neskontrolovali aj jeho. (smiech)

Prezident Donald Trump je známy svojím vyostreným prístupom k imigračnej politike. Sprísnili sa sankcie za nelegálny pobyt a pokus o prechod do USA je trestným činom. Pocítili to aj Slováci?

Ak to porovnáme s predchádzajúcim prezidentom Barackom Obamom, je to ako nebo a peklo. S príchodom Donalda Trumpa sa začala zatvárať klietka na všetkých nelegálnych cudzincov a ľudia, ktorí tam takto žili celé dekády, to musia teraz začať riešiť, pretože situácia sa stáva neúnosnou.

Americká polícia a imigračný úrad si pred pol rokom kúpili systém, ktorý na diaľnici skenuje evidenčné číslo vozidla a hneď vidia, či je dotyčný vlastník v štátoch legálne, alebo nelegálne. Niekedy uzavrú celú ulicu a kontrolujú dom po dome a nedávno napríklad uzavreli diaľnicu, stopli autobus a z toho autobusu polovica ľudí putovala do väzenia a potom ich deportovali.

Predpokladám, že väčšina migrantov sa do štátov dostane na turistické víza a po ich vypršaní tam zostanú...

Pokiaľ sa bavíme o Slovákoch, tak áno. Obrovský počet nelegálnych prisťahovalcov vzrástol po zavedení ESTY, čo sú elektronické víza, o ktoré môže požiadať každý človek pochádzajúci z krajín bezvízového programu, teda aj Slovensko.

Tieto víza vás oprávňujú zostať legálne v USA po dobu 90 dní. Mnoho Slovákov sa však rozhodne, že po vypršaní zostane a stáva sa nelegálnym prisťahovalcom. Ďalej sú tam ľudia, ktorým vypršali klasické víza, no a ešte takí, ktorým bola zamietnutá ESTA aj víza a do USA prišli nelegálne cez kanadskú alebo mexickú hranicu.

To neznie príliš bezpečne, mýlim sa?

Nemýlite, keď niekedy počúvam príbehy mojich klientov, zostáva mi hlava stáť. Ak do USA vstupujete cez kanadskú hranicu, tam je les. A ak nestretnete grizlyho, prejdete to so šťastím v zdraví. Ale mexická hranica? To je peklo. Je to presne také, ako to vidíte vo filmoch a ešte horšie.

Myslíte nebezpečné gangy, unášanie ľudí na orgány a podobne?

Áno, to sa tam naozaj deje! Mal som jednu klientku zo Slovenska, ktorá chcela zlegalizovať svoj pobyt a pýtam sa jej, ako prišla do USA. Dozvedel som sa, že cez Mexiko. Až ma zamrazilo. Ona si normálne s dvomi maloletými deťmi, ktoré nemali viac ako tri až štyri roky, kúpila letenku do Mexico city, odviezla sa na hranicu a cez túto nebezpečnú púšť sa dostala do Ameriky.

Netušila, že v pohraničí fungujú gangy, kde unášajú a vraždia ľudí, že ich mohli vypitvať, rozpredať na orgány a podobne. Na túto hranicu by som neposlal ani najväčšieho nepriateľa. Moji mexickí klienti sa pri deportácii ničoho neboja viac ako tejto hranice, kde ich imigračný úrad vysadí. A naši občania si to v pohode krížom tadiaľ precupitajú. Niekedy mi nad tou nevedomosťou zostáva rozum stáť.

Ako vyzerá deportácia ľudí z USA?

Záleží, akým spôsobom do krajiny vstúpili, pretože je obrovský rozdiel, či ste vstúpili na víza alebo ESTA, v rámci ktorej nemáte nárok na deportačné konanie. To znamená, že deportácia nastáva okamžite, keď vás chytia. Samozrejme, nie prvou triedou, ale spútaných ako najväčších zločincov. Našinci sa o to nezaujímajú, často zostávajú v USA po vypršaní platnosti ESTA, investujú tam životné úspory, založia firmy, naberú si hypotéky a veria tomu, že ak ich chytia, dajú im čas na odchod, lenže to tak nie je.

Pošlú ich okamžite domov bez všetkého a dostanú zákaz vstupu na desať rokov. Ešte horšie je, ak naši občania nemajú platné doklady, čiže nemôžu vstúpiť do schengenského priestoru. Vtedy zostávajú vo väzení, a ak sú imigračné väznice plné, môžu sa dostať do tej klasickej, kde môžu skončiť na izbe pokojne aj s vrahom.

Aký najťažší prípad ste riešili?

Zažívam mnohé rodinné drámy a ťažko to znášam. Napríklad, keď mám klientov, ktorí žijú v USA načierno 20 rokov, zavolá im rodina zo Slovenska, že nejaký ich príbuzný zomiera a má tak dva dni.

Musia si vybrať, buď tam všetko nechajú a odídu, alebo sa neprídu rozlúčiť so svojím blízkym. Niektorí odídu, zanechajú tam firmu, často aj rodinu, dom, všetko a už sa tam legálne nemôžu vrátiť. Je to hrozné. Iní zasa zostanú a potom mi volajú s plačom a výčitkami svedomia. Všetkým radím, aby to riešili v predstihu.

Klienti si za vaše služby platia. Ale čo také mexické deti, ktoré poslali rodičia cez hranicu s pašerákmi bez všetkého?

Tieto ťažké prípady riešime buď úplne zadarmo, alebo za symbolický poplatok. Počas dvoch rokov prišli do USA nelegálne státisíce detí, ktoré sa zo zákona musia v deportačnom konaní brániť.

Predstavte si tú absurdnosť, keď dvojročné dieťa, ktoré vie sotva hovoriť, posadia do obrovskej súdnej siene a pýtajú sa ho rôzne otázky. Nie každému sa pritom podarí mať právnika. Sám mám prípady asi 30 detí a neviem si predstaviť, ako to bude prebiehať. Súdne siene v Miami teraz vyzerajú miestami ako škôlky.

Aký je rozdiel medzi migrantmi prichádzajúcimi do USA zo Strednej Ameriky a migrantmi prichádzajúcimi v posledných troch rokoch do Európy?

Migranti prichádzajúci zo Strednej Ameriky sú vo väčšine prípadov extrémne ohrození na živote. Sám som mal niekoľko klientov, ktorých zavraždili. V Európe ide podľa mňa vo väčšine o ekonomických migrantov, ktorí tam prichádzajú za lepším životom. To je veľký rozdiel. Môžete to vidieť už len na tom, že žiadatelia o azyl si vyberajú, v ktorej európskej krajine budú žiť. To je neprípustné!

Podstatou azylu je záchrana života a ten vám zachránia rovnako či už na Slovensku, alebo v Nemecku. Šokovalo ma, keď som čítal, že ľudia, ktorým bol udelený azyl v Česku, odtiaľ odišli, lebo tam nechceli byť. Ak by ste to ponúkli mojim klientom z Mexika, brali by to všetkými desiatimi, ešte by vám nohy bozkávali, pretože im naozaj ide o život.

Z toho, čo hovoríte, sa zdá, že Európska únia je voči migrantom na rozdiel od Ameriky oveľa vrúcnejšia. Kde robíme chybu?

Ja som prekvapený, do akej miery sú európske hranice imigrantom naklonené. EÚ robí veľkú chybu, že si za svoj vzor v tomto smere neberie USA. Vždy sa predsa učíme od niekoho, kto s tým má najviac skúseností, a USA rieši problém s imigráciou 200 rokov!

Za ten čas vyvinuli dosť dobrý systém, ktorý funguje dobre a dokáže rozlíšiť ekonomických migrantov od utečencov. Európska únia by v pohode tento niekoľkomiliónový nával migrantov zvládla, pokiaľ by sa poučili z Ameriky, pretože tam prichádza ročne oveľa viac migrantov ako do Európy.

Namiesto toho si problém s migráciou tunajšie vlády pohadzujú ako horúci zemiak. Ako sa dá spoľahlivo odlíšiť ekonomický migrant od utečenca?

Ak by som bol komisárom EÚ pre imigráciu, okamžite by som zaviedol super rýchle azylové konanie. To znamená, že ak tu niekto vstúpi nelegálne, malo by tu byť záchytné centrum, kde musí byť zadržaný na niekoľko dní, aby sme videli, či neprenáša nejakú chorobu. Následne by malo prebehnúť super rýchle azylové konanie, ktoré spoľahlivo odlíši ekonomického migranta od utečenca.

V USA toto super rýchle konanie trvá maximálne 72 hodín. Potom je zadržaná osoba buď prepustená z väzby a má právo požiadať o azyl, alebo ak nespĺňa základné možnosti žiadateľa o azyl, bude deportovaná naspäť do svojej krajiny a dostane zákaz vstupu. Šokuje ma, že EÚ namiesto toho, aby vyvinula takýto jednotný systém, dáva od všetkého ruky preč.

Nie je zavedenie takéhoto systému príliš nákladné?

Nie, nie je, len tu chýba politická vôľa a skúsenosť. Každá krajina má predsa voľné kasárne, kde by sa mohli urobiť záchytné miesta. Potom by stačilo vybudovať centrum v jednej členskej krajine, kde by pracovali azyloví úradníci zo všetkých krajín a riešilo by sa to odtiaľ. Advokáti by išli na výcvik do USA, kde by sa naučili imigračné právo, ktoré vôbec nie je ťažké.

Nie je to nič finančne náročné, azylové konanie sa dá riešiť dokonca aj cez telefón. Stačí prepojenie azylového úradníka, advokáta a klienta. Určite by to celé stálo menej ako sociálne dávky pre migrantov. Okrem toho by sme zriadením tohto systému našli prácu mnohým absolventom právnických fakúlt, ktorí si nevedia nájsť uplatnenie.

Kto je podľa vás najväčší vinník európskej migračnej krízy?

Je to súhra zlých faktorov. Vždy chodili Európania do Ameriky a teraz sme tu zrazu po prvýkrát zasiahnutí nejakou migráciou. Nemci nevedia, ako s tým zabchádzať, jednak sa boja verejnej mienky, nechcú, aby sa niekde dostal záber, ako niekoho deportujú, aby to nepripomínalo gestapo. Podľa mňa si kompenzujú syndróm, ktorý majú z 2. svetovej vojny, ale sami vidia, že je to neúnosné.

Nemôžete si predsa ročne vpustiť do krajiny masy ľudí a tváriť sa, že je to v poriadku. Nemecká kancelárka k sebe nemôže pozvať milióny migrantov a potom ich prerozdeliť ostatným štátom. Veď ona nie je líderka EÚ. Toto celé v rámci únie šíri zlú krv. A to nehovorím o obrovských bezpečnostných a zdravotných rizikách. V USA je každý migrant po zadržaní okamžite očkovaný. Neverím, že je to tak aj u nás v Únii...

Kto je utečenec a kto migrant?

Ľudia často nerozumejú rozdielu medzi utečencom a migrantom. Aký je v tom rozdiel? „Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov definuje migranta ako osobu, ktorá zmenila miesto svojho pobytu a presťahovala sa do inej krajiny s cieľom získať lepšie životné podmienky, t. j. nájsť uplatnenie na pracovnom trhu, získať kvalitnejšie vzdelanie či opätovné spojenie s rodinou.

Na druhej strane sú utečenci. Podľa Ženevského dohovoru ide o osoby, ktoré opúšťajú svoje domovy pod priamym ohrozením života a prenasledovaním z rôznych rasových, národnostných, náboženských či politických dôvodov. V krajinách, ktoré utečenci opúšťajú, napríklad Sýria alebo Líbya, prebiehajú ozbrojené konflikty; ich životy sú v ohrození, hľadajú bezpečie,“ vysvetlila Annamária Genčiová z Katedry slovenského jazyka a komunikácie na Univerzite Mateja Bela pre Slovenské národné noviny.