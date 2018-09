Začiatok školského roka znamená viac polície v uliciach: Kde môžete čakať zvýšený počet hliadok?

Na celom Slovensku budú v pondelok 3. septembra posilnené policajné hliadky.

Cieľom je zvýšiť dohľad nad bezpečnosťou žiakov v okolí škôl aj v priľahlých uliciach a zabezpečiť všetkým účastníkom cestnej premávky potrebnú bezpečnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.

Policajti dohliadnu aj na plynulosť cestnej premávky, ktorú budú v prípade potreby riadiť a usmerňovať. "Chrániť školákov v tento deň je pripravený maximálny počet nielen dopravných a poriadkových policajtov, ale aj policajtov železničnej, hraničnej a cudzineckej polície," uviedla hovorkyňa.

Polícia upozorňuje, že s nástupom detí do školy stúpa aj ich nehodovosť. "Aby rodičia predišli tragédiám na cestách, je dôležité, aby dopravnej výchove svojich detí venovali veľkú pozornosť od najútlejšieho veku a sami im boli príkladom," poznamenala Baloghová. Podľa jej ďalších slov ešte predtým ako pôjde prvák do školy bez dozoru dospelých, musí vedieť, že môže vstúpiť na vozovku len vtedy, ak sa pozrie vľavo, potom vpravo a zasa vľavo a len vtedy, ak sa nepribližuje auto. "Nesmie vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných áut, ktoré mu znemožňujú výhľad. Okrem toho musí vedieť, že má cez cestu prechádzať po priechode pre chodcov či to, že nesmie vstúpiť na vozovku, keď svieti na semafore červený signál pre chodcov," dodala hovorkyňa.

"Je dôležité, aby rodičia svojim deťom vysvetlili základné pravidlá a aspoň niekoľko dôležitých dopravných značiek," povedala Baloghová. Užitočné je, ak rodič prejde s dieťaťom celú trasu do školy tak, aby to neskôr zvládlo bez problémov aj samé. Zároveň policajti upozorňujú na to, aby dieťa v cestnej premávke bolo viditeľné. "Aj vodiči musia zvýšiť pozornosť, pretože reakcie detí môžu byť oneskorené. Vodičom odporúčame v blízkosti priechodov pre chodcov znížiť rýchlosť," dodala Baloghová.