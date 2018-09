Búrky a záplavy trápia aj našich susedov: Česi majú v domoch bahno, zaplavené pivnice aj garáže

Nánosy bahna v domoch, zaplavené byty, pivnice a garáže, rozbité strechy, uviaznuté autá na cestách zaplavených vodou s bahnom.

Zhrnul v nedeľu situáciu na Morave po sobotňajších výdatných dažďoch spravodajský server Novinky.cz. Lejaky sprevádzali v Moravskosliezskom kraji taktiež silné búrky. Hasiči v Zlínskom kraji zasahovali od sobotňajšieho podvečera do nedeľného rána viac ako dvadsaťkrát. "Sú hlásené škody na majetku, našťastie k zraneniu osôb nedošlo," povedal pre Novinky.cz v nedeľu ráno hovorca zlínskych hasičov Roman Žemlička.

Pivnice zaplavila voda v meste Hulín v okrese Kroměříž. Voda napríklad pre upchaté potrubie stúpala až medzi postele obyvateľov hospicu v obci Malenovice pri Zlíne. V Olomouckom kraji hasiči zasahovali najviac v okrese Přerov a oblastiach miest Olomouc a Prostějov. Odčerpávali tam vodu zo zatopených domov, presúvali bahno z komunikácií alebo zabezpečovali odkrytú strechu.

V dôsledku silnej búrky museli od sobotňajšieho popoludnia do nedele rána vychádzať hasiči aj v Moravskosliezskom kraji. Zo 16 výjazdov to boli v troch prípadoch požiare. Českí meteorológovia vydali varovanie, že intenzívne a výdatné zrážky hrozia na Morave a v južných Čechách až do pondelka večera. Celkovo za tri dni môže v týchto miestach spadnúť 60-120 litrov vody na meter štvorcový. V nedeľu popoludní a večer sa majú obyvatelia pripraviť na silné búrky, ktoré môžu sprevádzať prívalové zrážky.