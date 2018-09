FOTO Miliónový podchod v Bratislave len šesť dní po slávnostnom otvorení zatopil dážď!

Zaplavená Bratislava! Pre niekoľkohodinový vytrvalý lejak kolabovala v meste doprava, nejazdili električky, dážď zalial podjazdy aj cesty. Katastrofe sa nevyhol ani vynovený podchod na Trnavskom mýte. Ľudia sa v ňom brodili po členky vo vode.

Hotová spúšť! Západným Slovenskom sa prehnal silný lejak. Doplatila na to najmä Bratislava. Vytrvalý a silný sobotný dážď ochromil život v hlavnom meste. Na sociálnych sieťach astronomickou rýchlosťou pribúdali fotografie ďalších a ďalších zaplavených ulíc, autá sa v kalužiach doslova brodili.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Najviac pozornosti však pútali zábery z podchodu na Trnavskom mýte, ktorý iba pred pár dňami odovzdali do užívania. Po dlažbe sa valili prúdy vody, vytekala aj spoza oceľových panelov na stene. Takéto situácie nie sú na Trnavskom mýte žiadnou novinkou, podchod pred rekonštrukciou zaplavovalo pravidelne. Po obnove za 4,1 milióna eur by sa to však asi stávať nemalo...