Pre búrky v Bratislave a okolí vydali meteorológovia výstrahu 3. stupňa: V týchto okresoch hrozia zrážky aj povodne

Pre búrky platí v okresoch Bratislava, Senec, Pezinok a Malacky výstraha tretieho stupňa.

Z pôvodnej druhej ju zvýšil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), podľa ktorého tu môže spadnúť až 90 mm zrážok. Výstraha platí takmer do polnoci, potom má do rána do 9.00 h platiť výstraha druhého stupňa. Platí tu aj výstraha prvého stupňa pred povodňou.

"Je zvýšená pravdepodobnosť výdatných zrážok, pri búrkach alebo z trvalejšieho dažďa, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 50 - 90 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 16 - 20 m/s (60 - 70 km/h)," píše SHMÚ.

Pri spomínaných búrkach je podľa meteorológov možný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).

V Bratislave a okolí platí aj výstraha prvého stupňa pred povodňou. "Vzhľadom na spadnuté a očakávané prívalové zrážky pri búrkach a trvalom daždi predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," informuje SHMÚ.

Búrky hrozia aj zvyšku západného Slovenska. Pre toto územie platia výstrahy prvého a druhého stupňa.

Silný dážď naďalej komplikuje dopravu v Bratislave. Niektoré linky MHD už boli obnovené, ďalšie sú stále odklonené, električky 8 a 9 do Ružinova naďalej nepremávajú, sú z Trnavského mýta odklonené k ŽST Nové Mesto. Medzi Trnavským mýtom a Ružinovom je zavedená náhradná autobusová doprava. Podjazdy sú zaplavené. So zvýšenou pozornosťou by mali jazdiť vodiči na cestách nižšej triedy na Záhorí, viacero úsekov je totiž pokrytých súvislou vrstvou vody a bahna.