Posledná šou kráľovnej soulu bola plná hviezd: Rozlúčka s Arethou Franklin († 76) bola netradičná

Rodina, priatelia, kolegovia a verní fanúšikovia prišli dať v piatok posledné zbohom kráľovnej soulu Arethe Franklin († 76).

Na poslednej rozlúčke v chráme Greater Grace v jej rodnom Detroite jej vzdalo poctu mnoho ľudí. Aj keď fanúšikovia nemali prístup na pohreb, pred chrámom sa ich so slzami v očiach zišlo veľa. Okrem nich a smútiacej rodiny prišlo dať posledné zbohom dive aj veľa osobností.

Na veľkolepom pohrebe sa striedali prejavy s hudobnými vystúpeniami, okrem iných Chaky Khan (65), Ronalda Isleya (77) či Stevieho Wondera (68). Medzi rečníkmi nechýbal bývalý americký prezident Bill Clinton (72) s manželkou Hillary (70). Jemu pri inaugurácii v roku 1993 spievala práve zosnulá speváčka. Aretha bola jedným z najvýraznejších hlasov hudobnej scény posledných šesťdesiatich rokov. Pochovali ju v zlatej rakve a v zlatých šatách ako kráľovnú.

Najznámejšie hity

1967 I never loved a man (the way i loved you)

1968 I say a little prayer

1968 Ain´t no way

1967 (You make me feel like) A natural woman

1967 Respect