Na Ústavnom súde v Košiciach sa uvoľní až deväť miest: Čaká Slovensko vážna kríza?!

Črtá sa problém. Slovenskí poslanci budú už o niekoľko mesiacov voliť nových ústavných sudcov. Na Ústavnom súde v Košiciach sa uvoľní až deväť z trinástich miest. Prezident Andrej Kiska (55) už dlhšie upozorňuje, že stále nie je prijatý nový zákon na voľbu sudcov. Šéf Smeru Robert Fico (53) po novom tvrdí, že Slovensko čaká veľmi vážna ústavná kríza.

Fico to uviedol pri príležitosti 26. výročia prijatia Ústavy SR. „Neviem si predstaviť, že Národná rada bude schopná ponúknuť prezidentovi SR 18 kandidátov so všetkými kvalifikačnými predpokladmi. Buďme na to pripravení,“ povedal Fico. Narážal na to, že práve parlament volí 18 sudcov, z ktorých prezident vyberie deväť mien a tí poputujú na súd, kde zostanú 12 rokov. Mesačne si prilepšia o približne 3 700 eur. Na menách sa budú musieť zhodnúť minimálne vo vládnej koalícii.

Ficove slová naznačujú, že to môže byť náročné a dôležitý súd zostane ochromený. Poslanci už dlhší čas diskutujú o prijatí prísnejšieho zákona na voľbu ústavných sudcov.Zatiaľ čo opozícia požadovala až 90 hlasov zákonodarcov, koalícia prišla s jemnejším návrhom. Stačiť má to, aby sa na zložení mien sudcov uznieslo 76 poslancov. Kiska konštatuje, že je nevyhnutné, aby pozície sudcov obsadili morálne spôsobilí ľudia. „Ak sa nič nezmení, najbližšia príležitosť zlepšiť kvalitu ústavného súdu, a tým aj dôveru verejnosti v ochotu vedenia štátu chrániť právo, bude o dvanásť rokov, o štyri volebné obdobia,“ uviedol Kiska.

Nový spôsob voľby ústavných sudcov schválila na svojom poslednom zasadnutí vláda. Na presadenie novely však bude koalícia potrebovať aj hlasy opozície, keďže ide o ústavný zákon. Nie je vylúčené, že deväť sudcov sa bude voliť po starom. Požiadavku opozície, aby boli kandidáti volení ústavnou väčšinou, ministerstvo spravodlivosti nepovažuje za realistickú. SaS naopak tvrdí, že ide o premárnenú príležitosť na zlepšenie slovenskej ústavnosti. Problémom sa pre mimovládnu organizáciu Via Iuris zdá aj vekové minimum 45 rokov. „V skutočnosti je škodlivé, pretože zablokuje možnosť kandidovať pre množstvo právnikov z mladšej generácie,“ povedal Peter Wilfling, právnik Via Iuris.

Zmeny pri voľbe ústavných sudcov

- zvýšenie hranice z doterajších 40 rokov na 45 rokov

- 15-ročná právnická prax

-osoba musí byť všeobecne uznávanou osobnosťou v odbore práva

- morálna integrita - svojím doterajším životom dáva záruku, že funkciu bude vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne

- zvyšuje sa kvórum pre voľbu v parlamente - zahlasovať musí 76 poslancov