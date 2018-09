Lajčák potvrdil, že Kaliňák bol podľa papierov na palube: Poliakov sme pri Vietnamcoch oklamali!

Únos vietnamského občana Trinh Xuan Thanha z Nemecka pomocou slovenského vládneho špeciálu už vyšetrujú aj kompetentné orgány na Slovensku.

Prípadom sa zaoberal aj zahraničný parlamentný výbor, ktorému ministerstvo pod vedením Miroslava Lajčáka (55) po niekoľkých týždňoch potvrdilo, že oficiálne sa cesta týkala prepravy ministra vnútra. Robert Kaliňák (47) však na palube lietadla vôbec nesedel.

Prvú žiadosť o prelet vládneho špeciálu s vietnamskou delegáciou cez územie Poľska do Ruska doručilo Slovensko našim susedom 25. júla 2017, čiže deň pred odletom. Ministerstvo vnútra uvádzalo, že dôvodom preletu je „preprava ministra pre vnútornú bezpečnosť Vietnamu“. Na druhý deň žiadosť zmenili a uviedli už „prepravu ministra vnútra SR s delegáciou na pracovnú cestu do Ruska“. Kaliňák pritom od začiatku tvrdil, že na palube špeciálu nebol. Teraz hovorí, že išlo o ministerský let, do ktorého patria všetky lety keď sa objaví neobvyklá situácia.

Kauza uneseného Vietnamca: Ministerka Saková zbavila mlčanlivosti 44 ľudí

„Tak som narýchlo podpísal vyslanie vládneho špeciálu do Tuniska pre deti z folklórneho súboru po teroristickom útoku, rovnako sme pomohli generálnemu tajomníkovi OSN, ktorý sa v krátkom čase potreboval dostať do Paríža,“ bráni sa Kaliňák. Bývalý minister vnútra Daniel Lipšic oponuje, že tiež robil viacero humanitárnych letov. „Ale ani na jednom som nebol uvedený, že som na palube,“ uviedol Lipšic pre Denník N.