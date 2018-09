Sagan dal v sobotu do toho všetko: Tourminátor cíti, že jeho forma rastie

Peter Sagan bol v 8. etape 73. ročníka Vuelty blízko prvenstva, ale v záverečnom špurte nestačil na domáceho Alejandra Valverdeho z Movistaru.

"Opäť to bola náročná a horúca etapa, v ktorej pracoval celý tím výborne. Chalani tvrdo dreli, aby dotiahli únik a v špurte som bol v dobrej pozícii. V ťažkých posledných metroch som do toho dal všetko, ale na víťazstvo to nestačilo. No cítim, že moja forma sa každým dňom zlepšuje. Páčilo by sa mi, keby to dnes bolo víťazné double Bory, ale takto aspoň gratulujem Pascalovi Ackermannovi za triumf v Bruseli," uviedol Peter Sagan na svojom facebooku. Jeho nemecký tímový kolega Ackermann vyhral v špurte sobotňajšiu klasiku v metropole Belgicka. Pomohol mu aj Juraj Sagan, ktorý obsadil 68. miesto.