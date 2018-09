Najstarším aktívnym hráčom z kádra majstrov sveta 2002 je veterán Stümpel: Zlatí chlapci hrajú už len štyria!

Poslední mohykáni! Pred dlhými 16-imi rokmi získali slovenskí hokejisti vo Švédsku 2002 doposiaľ jedinú zlatú medailu na svetovom šampionáte v samostatnej ére.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Z majstrovského kádra vedeného trénerom Jánom Filcom, ktorý tvorilo 25 hráčov, pokračujú v aktívnej kariére už len štyria, keďže nedávno to zabalil aj center Michal Handzuš (40). Ide o útočníkov Jozefa Stümpela (46), Petra Puchera (44), Mareka Urama (43) a Ladislava Nagya (39). Denníku Nový Čas prezradili, prečo sa ešte aj oni nepobrali do hokejového dôchodku!

Jozef Stümpel (46) - útočník, Dynamax Nitra

Otvoriť galériu DRUHÚ SEZÓNU: Stümpel bude pôsobiť v druholigovom Dynamaxe Nitra. Zdroj: Miro Slávik, Peter Jesenský, app, tasr

Hrá zadarmo

Najstarším hráčom zo zlatej generácie z roku 2002, ktorí ešte aktívne korčuľujú, je veterán Jozef Stümpel. Rodák z Nitry sa rozhodol pokračovať v kariére a druhú sezónu bude pôsobiť v druholigovom tíme Dynamax Nitra. „Hokej ma stále baví, takže som rád, že sa môžem ešte na ľade zabaviť a dobre sa vypotiť. A nie je to už ani o peniazoch, hrám úplne zadarmo,“ prezradil majster sveta, ktorý ešte nevie, či to bude jeho posledná sezóna.

Peter Pucher (44) - útočník, Moravské Budějovice 2005

So synom v tíme

V dlhej a úspešnej kariére ďalej pokračuje aj útočník Peter Pucher. „Budem hrať v druholigovom českom tíme HC Moravské Budějovice 2005, kde som pôsobil už aj vlani. Som rád, že si opäť zahrám so synom Petrom, ktorý je obranca. Hokej ma stále baví, netrápia ma zranenia,ia preto nevidím dôvod, prečo by som ešte sezónu nepotiahol. Niekto si možno povie, že ide len o druhú ligu, no hrá sa v nej dobrý a rýchly hokej,“ vyjadril sa Pucher.

Marek Uram (43) - útočník, Liptovský Mikuláš

Otvoriť galériu HOKEJ: Urama stále baví. Zdroj: Miro Slávik, Peter Jesenský, app, tasr

Chce odovzdať skúsenosti

Hoci vlaňajšiu sezónu neodohral kompletnú pre zlomeninu ruky, ani to ho neodradilo od pokračovania v hráčskej kariére. „Mám ešte podpísaný kontrakt na budúcu sezónu, takže zatiaľ sa s kariérou končiť nechystám. Hokej ma baví, navyše chcem aj pomôcť mladým chlapcom a odovzdať im svoje skúsenosti na ľade. A čo bude po ďalšej sezóne, to sa potom uvidí,“ naznačil svoje ambície Marek Uram.

Ladislav Nagy (39) - útočník, HC Košice

Otvoriť galériu PREHOVORILA HO: Nagyove rozhodnutie ovplyvnila rodina. Zdroj: Miro Slávik, Peter Jesenský, app, tasr

Posledná sezóna

Skúsený útočník sa po májovom šampionáte v Dánsku vyjadril, že sa v lete rozhodne, či bude pokračovať, alebo ukončí bohatú kariéru. „Aj som si už myslel, že to zabalím, ale rodina ma prehovorila, aby som ešte rok potiahol. Ale to už bude naozaj posledná sezóna a bol by som rád, keby som sa s kariérou rozlúčil v Košiciach ziskom titulu,“ vyjadril sa Ladislav Nagy, ktorý má okrem zlata z roku 2002 aj bronz z MS 2003.