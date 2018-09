Veľmi teplé počasie pobláznilo v Tatrách prírodu: Na lúke rastie typický znak jari

Tohtoročné nadštandardné leto vytvorilo pre prírodu nové možnosti. V Tatrách vysoko nad pásmom kosodreviny zakvitla druhýkrát v tomto roku ohlasovateľka jari veternica alpínska. V týchto dňoch ju môžete vidieť vo Velickej doline v časti príznačne nazvanej Kvetnica.

Krásnu bielu kvetinku štandardne možno vidieť kvitnúť v máji, keď je ešte v Tatrách sneh. Zdobí lúky vo výške nad 1 800 metrov nad morom a patrí medzi prvé kvitnúce kvety v alpínskom pásme. V Tatrách je poslom jari a tento rok asi aj konca leta.

„Je to zaujímavá situácia, ale nie je to v prírode nič až také mimoriadne. Každý živočích a každá rastlinka sa snažia využiť každú poskytnutú výhodu vo svoj prospech. Keďže bolo leto mimoriadne teplé, veternica to vyhodnotila tak, že dokáže ešte raz vyprodukovať svoje semená a tak posilniť svoj genofond,“ konštatovala botanička Štátnych lesov TANAP-u Zuzana Homolová (37).

Je to okrem iného aj dobrá správa pre svište, ktoré finišujú s vykrmovaním pred zimným spánkom. Každá výživná rastlinka navyše je vítanou príležitosťou na obohatenie ich jedálnička.

Veternica alpínska

Ide o 5 až 20 cm vysoký biely kvietok, ktorý rastie na horských lúkach. Kvitne hneď po roztopení sa snehu a oteplení sa pôdy. Patrí k chráneným a pomerne vzácnym rastlinám a tak ako všetky rastliny v národnom parku je zakázané ich trhať. Pokuta za porušenie zákazu môže byť až 33 €!