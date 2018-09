Daniel Craig sa opäť stal otcom: S manželkou Rachel Weisz privítali ich prvé spoločné dieťa

Britský herecký pár Rachel Weisz a Daniel Craig privítal svojho prvého spoločného potomka - dcéru.

Informovala o tom v sobotu spravodajská stanica Sky News. Oscarová herečka a predstaviteľ Jamesa Bonda, ktorí sú známi úzkostlivým strážením svojho súkromia, sa v tajnosti zosobášili v roku 2011.

Weiszová (47) a Craig (50) sa stretli počas nakrúcania filmu Dom hrôzy (2011) v Kanade. Weiszová, ktorá má rakúsko-maďarský pôvod, svoje tehotenstvo verejne oznámila v apríli. Pre denník The New York Times vtedy povedala: "S Danielom sme veľmi šťastní, budeme mať dieťa. Už sa ho alebo jej nevieme dočkať, je to veľká záhada."

Obaja herci už majú deti z predchádzajúcich vzťahov. Weiszová má s americkým režisérom Darrenom Aronofskym 12-ročného syna Henryho, Craig má s bývalou manželkou, herečkou Fionou Loudonovou, 26-ročnú dcéru Ellu.

Weiszovej najnovšou snímkou je historická dráma "The Favourite", ktorá mala premiéru na práve prebiehajúcom Benátskom filmovom festivale. Craig mal začať nakrúcanie novej bondovky v decembri, avšak produkcia bola odložená pre odstúpenie režiséra Dannyho Boylea. Pôjde o Craigovo piate a zrejme posledné stvárnenie agenta 007.