Prezidentskí kandidáti využili deň otvorených dverí v parlamente: Ktorí z nich zbierajú podpisy?

Niektorí prezidentskí kandidáti využili Deň otvorených dverí v Národnej rade SR na zbieranie podpisov. Problém v tom nevidia.

Prezentujú sa aj mimoparlamentné strany Spolu a Progresívne Slovensko. Podpisy zbierajú Robert Mistrík, Milan Krajniak a Marian Kotleba, ale aj Most-Híd za Bélu Bugára, ktorý je v Košiciach na slávnostnom blahorečení Anny Kolesárovej.

"Milan Krajniak zbiera podpisy a je to v poriadku. Je to petičné právo a môže to robiť kedykoľvek, kdekoľvek na verejnom priestranstve. Nie je to kampaň a robia to viacerí kandidáti. Nemám s tým problém," povedal šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. Problém v tom nevidí ani Kotleba. "Myslím, že tu viacerí zbierajú, nepokladám to za zneužitie. Zbierať podpisy v zmysle petičného práva môže občan kdekoľvek na verejnom priestranstve," uviedol.

V parlamente je aj Mistrík, ktorý na rozdiel od ostatných uvedených kandidátov nie je poslancom NR SR. Svoju účasť a prezentáciu na DOD v NR SR odôvodnil tým, že chodí medzi ľudí, aby poznal ich problémy. "Zaujímajú sa o to, ako ja vidím našu spoločenskú situáciu, myslím si, že je to užitočné pre nich aj pre mňa. Parlament je na to, aby zastupoval všetkých občanov SR vrátane mňa, tak mi príde celkom logické, že som sa sem prišiel porozprávať aj ja," vysvetlil.

Ani Martin Klus zo SaS, ktorú Mistrík spoluzakladal, nevidí v zbieraní podpisov pre Mistríka na DOD problém. "Keďže sa k nemu hrdo hlásime, nevidíme problém v tom, že by ľudia, ktorí majú záujem, podpísali jeho petíciu," povedal.

Rovnako je stotožnená s Mistríkovou prezentáciou na DOD aj nezaradená poslankyňa Simona Petrík, ktorá okrem toho prezentuje v parlamente aj mimoparlamentnú stranu Spolu. "Toto je DOD, otvárame dvere kandidátovi, ktorého podporujeme. Má právo byť tu rovnako ako všetci ľudia. Nepovažujem to za zneužívanie tohto podujatia a dňa. Pozrela by som sa na iné spôsoby zneužívania tohto dňa," povedala. Problém nevidí ani v prezentácii mimoparlamentnej strany. "Prečo nie, keď my sme členmi tejto strany? Neviem si predstaviť, koho iného by som mala prezentovať, ak nie stranu, v ktorej pôsobím. Je to prirodzené a neviem, či by to malo niekomu prekážať," doplnila.

O mimoparlamentnej strane Progresívne Slovensko (PS) zas občanom hovorí nezaradený poslanec Martin Poliačik. "Prezentujem sa ako nezaradený poslanec, ale informujem o politickej strane, ktorej som členom. Myslím si, že je to legitímne. Netvárim sa, že sem tá strana patrí, ale v rámci toho, že PS sa bude zúčastňovať na voľbách a občania chcú vedieť o celkovej politickej situácii, tak považujem za fér, keď majú aj o nás informácie," vysvetlil.

Podpisy pre svojho kandidáta zbierajú aj poslanci Mosta-Híd. Kandidatúra Bélu Bugára bola podľa Irén Sarkózy top témou rozhovorov s občanmi. "Najviac sme sa rozprávali o kandidatúre nášho predsedu na prezidenta. Vyjadrili veľkú podporu, lebo má skúsenosti a veria mu," povedala Sarkózy.

V klube OĽaNO zas mohli návštevníci vidieť podobizeň možného kandidáta na bratislavského primátora Jána Mrvu. Líder OĽaNO Igor Matovič hovorí, že to nie je komunálna kampaň. "Rôzni kandidáti a rôzne strany si tu mohli vystaviť, čo uznali za vhodné. Sú to naši, my sa ich nestránime," doplnil.

Kancelár NR SR Daniel Guspan v súvislosti s prezentáciou mimoparlamentných strán uviedol, že nezaradeným poslancom bol v rámci DOD poskytnutý priestor medzi klubmi politických strán na prízemí budovy NR SR. "Pri prezentácii ich činnosti ako poslancov NR SR má byť kladený dôraz na prezentáciu ich práce a nie na prezentáciu ich politických strán. Platí tu rovnaký princíp ako u ostatných služieb a aktivít, ktoré poskytuje Kancelária NR SR pre poslancov politických strán zvolených v parlamentných voľbách a nie pre poslancov (novovzniknutých) mimoparlamentných strán," povedal.