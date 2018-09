Učitelia si od januára prilepšia: Kto ešte sa môže tešiť na vyšší plat?

Pedagogickí zamestnanci si v priebehu školského roka 2018/2019 platovo prilepšia.

Od 1. januára 2019 sa im tarifné platy zvýšia o desať percent. Lepšie budú zarábať aj pedagogickí a výskumní pracovníci či doktorandi, uviedla to v rozhovore pre TASR ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

"Učitelia boli v minulosti vyčlenení na separátne rokovanie v rámci tripartity a podarilo sa im dojednať lepšie podmienky ako ostatným zamestnancom verejnej správy. Učitelia mali šesťpercentné zvýšenie, zatiaľ čo ostatní mali 4,8 percenta," povedala Lubyová s tým, že aj preto sa rezort školstva obával, aby pedagógovia teraz "neťahali za kratší koniec a nestalo sa to, že iné kategórie zamestnancov budú mať vyššie zvýšenie platov a učitelia zostanú na šiestich percentách." Lubyová považuje za úspech to, že učitelia budú mať od januára 2019 zvýšenie platov o desať percent. "Teší náš, že učitelia sú súčasťou tripartity a že tým pádom sa zúčastnia na dvoch masívnych zvyšovaniach platov, a to o desať percent od 1. januára 2019 a o ďalších desať percent od 1. januára 2020," povedala šéfka rezortu školstva.

Lubyovú teší, že sa v rámci novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme presadilo, že aj iní zamestnanci rezortu školstva prejdú do vyššej platovej tarify a dorovnávajú sa vysokoškolským učiteľom. Ide najmä o vedeckých a výskumných pracovníkov či doktorandov. "Zároveň sa na nich aplikuje aj dvakrát desaťpercentné navýšenie platu. Myslíme si, že ide o pomerne masívne zvyšovanie nielen pre učiteľov, ale aj pre iných pracovníkov rezortu školstva," uviedla ministerka.

Zvyšovanie platov učiteľov o desať percent je výsledkom kolektívneho vyjednávania, ktoré znamená zvýšenie platov zamestnancov štátnej a verejnej správy. Zvyšovanie platov v rezorte považuje ministerka školstva za dôležitý aspekt, ktorý je v súlade so schváleným Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania.