Podľa premiéra nám novú ústavu netreba: Sprevádza nás 25 rokov, ale je moderná

Slovenská ústava je kvalitný a moderný dokument, novú nám netreba.

Tiež sa ale netreba báť jej zmien, pokiaľ sú na prospech veci. Vyhlásil to v Deň Ústavy SR premiér Peter Pellegrini. "Deň Ústavy je pre nás výnimočný deň, 1. septembra bol schválený dokument, ktorý dal základ vzniku Slovenskej republiky. Je to dokument, ktorý nás sprevádza už 25 rokov a už na tú dobu bol pokrokový," povedal Pellegrini, podľa ktorého to dokazuje aj kvalita základného zákona štátu.

"Počas tej štvrťstoročnice neboli potrebné zásadné zmeny," poznamenal s tým, že ústavu ale treba vnímať aj ako dokument, ktorý sa musí prispôsobovať novým udalostiam. "Treba ju ctiť, ale ani sa nemusíme báť jej prípadnej zmeny, pokiaľ je to na prospech veci," podotkol.

Premiér poukázal napríklad na úpravy ústavy, ktoré zadefinovali manželstvo ako zväzok muža a ženy či tie, ktoré chránia vodu. Zásadnejšie zmeny však dosiaľ ústava podľa predsedu vlády nepotrebovala. "Ústava a jej tvorcovia ukázali, že dokázali na tú dobu vytvoriť moderný dokument. Netreba nám novú ústavu," uzavrel s tým, že stačí, keď budeme tú aktuálnu rešpektovať.