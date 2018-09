Z Vavra sa stáva líder: Kodaň poslal ďalej nekompromisnou penaltou

Nádejný stopér Denis Vavro (22) sa pomaly stáva jedným z lídrov v FC Kodaň.

Zápasy FC Kodaň v play off o Európsku ligu Eufa proti talianskej Atalante Bergamo sa skončili bezgólovou remízou doma i vonku. O postupe do skupiny preto vo štvrtok večer rozhodli až pokutové kopy.

Slováci v službách dánskeho klubu Ján Greguš a Denis Vavro sa z bieleho bodu nemýlili. Vavrova penalta mala naviac prívlastok víťazná.

"Pred jedenástkou som bol trošku pod stresom. Keď som si postavil loptu na biely bod, tak som si povedal, že môžem iba získať. A získal som. Celkovo to bol veľmi ťažký duel. Hrali sme proti kvalitnému tímu, ktorý má výborných hráčov. Sme veľmi šťastní, že sme postúpili a budeme hrať skupinovú fázu Európskej ligy. A ešte viac ma teší, že obaja Slováci sme premenili penaltu a tá moja bola postupová. Je to veľký deň pre mňa, ako aj pre mužstvo. Je to obrovský úspech, veď sme postupovali od prvého predkola," povedal 22-ročný Vavro pre webovú stránku svojej zastupiteľskej spoločnosti csm-agency.sk.

Stopér minulý rok prestúpil do Dánska z MŠK Žilina a postupne si vybojoval miesto v základnej zostave. Zdá sa, že slovenská reprezentácia má v obrane prísľub aj do budúcnosti.