Fanúšikovia, pozor: Vieme, kedy bude hrať Trnava v Európskej lige na domácom štadióne!

Futbalisti FC Spartak Trnava sa v hlavnej fáze Európskej ligy stretnú v D-skupine s Anderlechtom Brusel, Fenerbahce Istanbul a Dinamom Záhreb. Rozhodol o tom piatkový žreb v monackom hoteli Grimaldi Forum.

Trnavčania odštartujú svoju premiérovú púť Európskou ligou 20. septembra o 21.00 h na domácom ihrisku, keď privítajú Anderlecht, v 2. kole (4. októbra o 18.55 h) nastúpia na horúcej pôde Fenerbahce a v treťom (25. októbra) sa predstavia opäť doma v skoršom termíne proti Dinamu. Odveta v Záhrebe ich čaká 8. novembra o 21.00, následne 29. novembra nastúpia na pôde Belgičanov (18.55 h) a boje v základnej D-skupine zakončia 13. decembra opäť doma o 21.00 h súbojom s Fenerbahce. Klub o tom informoval na svojom facebookovom profile.

Zverenci Čecha Radoslava Látala si postup do skupinovej fázy EL vybojovali v play off, v ktorom vyradili slovinskú Olimpiju Ľubľana po víťazstve u súpera 2:0 a štvrtkovej domácej remíze 1:1. Ako úradujúci fortunaligový šampión odštartovali európske účinkovanie v predkolách Ligy majstrov, kde vyradili Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny aj poľskú Legiu Varšava, no nestačili na srbskú Crvenu Zvezdu Belehrad.

Trnavčanom prisúdil žreb z prvého koša Anderlecht, ktorý obsadil v prechádzajúcej sezóne belgickej ligy 2. miesto a bol priamo nasadený do skupiny. Z druhého koša vyžrebovali "červeno-čiernym" Fenerbahce, v ktorom pôsobí kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel. Turecký vicemajster nestačil v 3. predkole Ligy majstrov na portugalskú Benficu Lisabon a automaticky sa presunul do skupiny EL. Tretím súperom slovenského zástupcu bude chorvátsky šampión Dinamo Záhreb, ktorý v play off LM nestačil na švajčiarsky Young Boys Bern a podobne ako Fenerbahce bude hrať "iba" skupinu EL.

Látal považuje skupinu za prijateľnú. "Máme tam zvučné mená, no boli tam aj hrošie varianty. Som rád, že nemáme Dynamo Kyjev. Sme spokojní, tešíme sa na zápasy. Hral som proti Anderlechtu, je to pojem, má krásny štadión, mám na to dobré spomienky," povedal po žrebe kormidelník Spartaka.

Trnavčania figurovali vo štvrtom výkonnostnom koši spoločne s klubmi Apollon Limassol, Rosenborg Trondheim, Vorskla Poltava, Slavia Praha, Akhisar Belediyespor, FK Jablonec, AEK Larnaka, FC MOL Vidi, Glasgow Rangers, F91 Dudelange a Sarpsborg 08. V prvom koši boli FC Arsenal, FC Chelsea, Zenit Petrohrad, Bayer Leverkusen, Dynamo Kyjev, FC Salzburg, Olympiakos Pireus, FC Villarreal, Anderlecht Brusel a Lazio Rím. Z druhého ťahali Sporting Lisabon, Ludogorec Razgrad, FC Kodaň, Olympique Marseille, Celtic Glasgow, PAOK Solún, AC Miláno, KRC Genk, Fenerbahce Istanbul, FK Krasnodar, FC Astana a Rapid Viedeň. V treťom koši boli Betis Sevilla, BATE Borisov, FK Karabach, Dinamo Záhreb, RB Lipsko, Eintracht Frankfurt, FF Malmö, Spartak Moskva, Standard Liege, FC Zürich, Girondins Bordeaux a Stade Rennes.

Žreb rozdelil 48 účastníkov do 12 štvorčlenných skupín, prvé dva tímy z každej skupiny postúpia do jarného šestnásťfinále. V ňom sa zapojí aj osem mužstiev z tretích miest v skupinách LM. Finále EL sa uskutoční 29. mája na Národnom štadióne v azerbajdžanskej metropole Baku. Spartak sa v minulej sezóne radoval z domáceho titulu po 45 rokoch. V ročníkoch 2011/2012 i 2014/2015 to v EL dotiahol do play off o skupinovú fázu, ale vyradili ho Lokomotiv Moskva a FC Zürich. Jeho najväčší úspech na medzinárodnej scéne je semifinále Európskeho pohára majstrov z roku 1969.

Program D-skupiny:

20. septembra o 21.00 h: SPARTAK TRNAVA - Anderlecht Brusel, Dinamo Záhreb - Fenerbahce Istanbul

4. októbra o 18.55 h: Fenerbahce Istanbul - SPARTAK TRNAVA, Anderlecht Brusel - Dinamo Záhreb

25. októbra o 18.55 h: SPARTAK TRNAVA - Dinamo Záhreb, Anderlecht Brusel - Fenerbahce Istanbul

8. novembra o 21.00 h: Dinamo Záhreb - SPARTAK TRNAVA, 16.50 h Fenerbahce Istanbul - Anderlecht Brusel

29. novembra o 18.55 h: Anderlecht Brusel - SPARTAK TRNAVA, Fenerbahce Istanbul - Dinamo Záhreb

13. decembra o 21.00 h: SPARTAK TRNAVA - Fenerbahce Istanbul, Dinamo Záhreb - Anderlecht Brusel