Brittni bola pornoherečkou a brala tvrdé drogy: Urobila rázny koniec! Neuhádnete, čo robí teraz

Jedna z najúspešnejších svetových pornohviezd definitívne ukončila svoju prácu.

Brittni De La Mora vystupovala pod menom Jenna Presley. Oceňovali ju ako jednu z najsexi pornoherečiek na svete, no napriek tomu sa pred 6 rokmi rozhodla so svojou kariérou skoncovať.

"Zarábala som asi 30-tisíc dolárov mesačne, mala som najnovší Mercedes, každú novú Louis Vuitton kabelku a každé Christian Louboutin lodičky. Mala som však problém zaplatiť nájom, pretože som bola drogovo závislá," začala Brittni.

Prvýkrát sa k pornu dostala už ako 16-ročná, keď bola s priateľmi na výlete v Mexiku. Tam sa opili a šli do striptízového baru. "Mala som blond vlasy a strojček a oni ma jednoducho postavili na pódium," vyjadrila sa podľa news.com.au.

Začala sa vyzliekať za peniaze, aby si zaplatila vysokú školu, ale nechala ju, keď ju zlákali dvaja producenti. Tí s ňou chceli natočiť porno, no bola podľa nich príliš tučná. "Kvôli zníženiu váhy som začala s kokaínom, ale nakoniec som bojovala s heroínom. K tým sa pridalo množstvo samovražedných myšlienok," upresnila.

Zo strachu o vlastný život odišla do San Diega za starou mamou, ktorá jej poradila chodiť do kostola. Tam sa zoznámila s evanjelickým pastorom Richardom De La Mora, do ktorého sa po niekoľkých rokoch zaľúbila a vzala si ho za manžela.

"Verím, že ak niekoho milujete, tak ho akceptujete so všetkým. Som viac ako hrdý na premenu mojej ženy. Hreje ma to pri srdci, pretože bola stratená a našla sa," povedal manžel Richard.

Brittni sa okrem prednášania kázni venuje aj svojej novej kariére. "Pracujem ako realitná maklérka a mesačne zarábam rovnako ako predtým. Keďže sa pri tom nemusím vyzliekať som omnoho šťastnejšia. Bez Boha by som však túto premenu nezvládla," dodala spokojná Brittni.