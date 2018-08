Separatisti potvrdili smrť svojho šéfa Zacharčenka a odkazujú: Doneck pomstí tento zločin!

Vedenie samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) potvrdilo, že jej najvyšší predstaviteľ Alexandr Zacharčenko zahynul v piatok pri výbuchu v meste Doneck. Informovala o tom Donecká tlačová agentúra (DAN).

"Bohužiaľ, je to pravda, líder DĽR Alexandr Zacharčenko zomrel v dôsledku explózie," uviedlo vedenie DĽR vo vyhlásení.

Ako informovala agentúra TASS s odvolaním sa na zdroj v miestnych bezpečnostných orgánoch, k výbuchu došlo v reštaurácii Separ vo chvíli, keď sa tam nachádzal 42-ročný Zacharčenko. "V dôsledku toho bol smrteľne zranený," dodal zdroj. Podľa agentúry Interfax utrpel pri výbuchu zranenia aj minister financií DĽR Alexandr Timofejev.

Zdroj zo silových štruktúr DĽR pre Interfax uviedol, že zadržali niekoľko podozrivých osôb, "ukrajinských diverzantov a na nich napojené osoby". Predseda Najvyššej rady DĽR Denis Pušilin vyjadril presvedčenie, že vraždu Zacharčenka zorganizoval Kyjev. "Doneck pomstí tento zločin," vyhlásil Pušilin.

Ako uviedla agentúra TASS, Zacharčenko sa narodil v Donecku 26. júna 1976. Absolvoval Vysokú školu priemyselnej automatizácie v Donecku, kde získal titul v baníckej elektromechanike. Po zmene režimu na Ukrajine na jar 2014 Zacharčenko vstúpil do radov separatistov a už 16. apríla sa zúčastnil útoku na budovu doneckej radnice.

Dňa 8. augusta 2014 Najvyššia rada DĽR schválila Zacharčenka za predsedu rady ministrov, pričom nahradil na tejto pozícii Alexandra Borodaja. Dňa 2. novembra 2014 bol Zacharčenko zvolený za lídra DĽR. Prísahu zložil 4. novembra 2014. Voľby najvyšších predstaviteľov a poslancov parlamentov DĽR, ako aj samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR), označil Kyjev za "frašku" a Západ ich takisto neuznal.

Ukrajinský vojenský analytik Jurij Karin pre niekoľkými dňami uviedol, že Kremeľ pravdepodobne už v septembri nahradí Zacharčenka niekým vhodnejším pre budúce rokovania s Ukrajinou.

"Podľa operatívnych údajov skupiny Informačný odpor Kremeľ v nasledujúcich týždňoch vyberie vhodnejšieho kandidáta na Zacharčenkovu pozíciu. Bude to špeciálne vycvičená osoba na tzv. dosiahnutie dohôd s novým proruským prezidentom Ukrajiny. To znamená, že to bude postava bez zlej minulosti, bez trestných záznamov a bez krvi na rukách," uviedol Karin, ktorého citovala agentúra UNIAN.

Súčasne je podľa neho pravdepodobné, že Zacharčenko nebude nahradený tak "dramatickým spôsobom", ako to bolo v prípade vodcu samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) Igora Plotnického. "Podľa našich údajov v septembri dorazí do Donecka komisia z Ruska, ktorá zistí zneužitie právomoci, neporiadok a iné zámienky na Zacharčenkovo prepustenie z jeho postu," povedal analytik. "Kto príde namiesto Zacharčenka? Bude to zrejme nová bábka Kremľa, ktorej meno vôbec nikoho nezaujíma" dodal Karin.