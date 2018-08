Mladík plánoval zabitie britskej premiérky Mayovej: Vypočul si nekompromisný verdikt súdu

Na najmenej 30 rokov väzenia až doživotie odsúdili v piatok v Británii sympatizanta extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) Naa'imura Zakariyaha Rahmana.

Ten pripravoval útok na sídlo britských premiérov Downing Street 10 a mal v úmysle zabiť predsedníčku vlády Theresu Mayovú. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News. Rahman (21), obyvateľ severného Londýna, bol uznaný za vinného z prípravy teroristických činov na území Británie. Konkrétne mal vykonávať prieskum cieľovej lokality a zakúpenia batohu a tašky, ktoré mali byť neskôr vybavené podomácky vyrobenými výbušnými zariadeniami. Okrem toho zložil aj sľub vernosti džihádistickej organizácii IS.

Podľa obžaloby mal v úmysle nastražiť výbušninu pred vchodom do sídla britskej premiérky na londýnskej ulici Downing Street. Po explózii nálože chcel preniknúť do Mayovej kancelárie a v následnom chaose ju zabiť. Pri sebe mal mať nože, obranný sprej a vestu s výbušninami. Počítal pritom s tým, že pri útoku aj on sám príde o život.