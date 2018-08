Skončil najlepšie zo špurtérov: Vynikajúci výsledok Sagana na Vuelte!

Slovenský cyklista Peter Sagan finišoval na druhom mieste v 7. etape 73. ročníka Vuelty.

Jazdca stajne Bora-Hansgrohe zdolal na 185,7 km dlhej trati z Puerto Lumbreras do Pozo Alcón iba Francúz Tony Gallopin (AG2R), ktorý sa odtrhol dva km pred cieľom a svoje sólo dotiahol do víťazného konca. Tretí skončil Alejandro Valverde z Movistaru. Piatková trasa mala zvlnený profil s viacerými kopcami, ale len dvomi kategorizovanými "trojkami". Záver však nebol pre klasických špurtérov, keďže posledné kilometre išli mierne do kopca, čo mohlo vyhovovať viac klasikárom i rýchlym vrchárom. Navyše druhý kategorizovaný kopec Alto de Ceal (dĺžka 4,5 km, sklon 5,4%) sa končil len 12 km pred cieľom.

Krátko po štarte sa odtrhla sedmička Alexis Gougeard (AG2R), Floris De Tier (LottoNL-Jumbo), Nicola Conci (Trek-Segafredo), Edward Ravasi (SAE Team Emirates), Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA), Oscar Rodriguez (Euskadi-Murias) a Michael Woods (Education First-Drapac). Čoskoro mali na pelotón náskok asi dve minúty. Po pár kilometroch prišiel pád Woodsa, no Kanaďan sa dokázal dolepiť späť do úniku. Po 50 km mala sedmička náskok vyše tri minúty, ale balík ju ďalej nepúšťal.

Aj 70 km pred koncom bola situácia na ceste približne rovnaká. Únik mal k dobru približne tri minúty. Na čele pelotónu udávali vysoké tempo najmä jazdci Bory a FDJ a tak manko rýchlo klesalo. Na začiatku stúpania na Alto de Ceal prišlo k hromadnému pádu a balík sa potrhal, no pretekári sa počkali. Pätnásť km pred koncom jazdil na čele už len Woods, ale svoj pokus nedotiahol ani na vrchol prémie. Pretekári tak prišli na kopec viac-menej pokope, Sagan sa držal asi v polovici štartového pola.

V zjazde sa odtrhol Luis Mas, ale nedokázal sa odpútať na dlhšie. Smolu mal Michal Kwiatkowski, druhý muž celkového poradia spadol a stratil kontakt s čelom. V ňom sa však aj päť km pred koncom držal Sagan. Asi vtedy nastúpil Jesus Herrada, ale o ďalšie tri km ho predbehol Tony Gallopin a svoj sólový pokus doviedol do víťazného konca. V špurte do kopca bol najrýchlejší Sagan, ktorý zdolal Valverdeho.