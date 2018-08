Trnava spoznala svojich súperov v Európskej lige: Spartak si zahrá aj proti Škrtelovmu Istanbulu!

Futbalisti FC Spartak Trnava sa v hlavnej fáze Európskej ligy stretnú v D-skupine s Anderlechtom Brusel, Fenerbahce Istanbul a Dinamom Záhreb. Rozhodol o tom piatkový žreb v monackom hoteli Grimaldi Forum.

Zverenci Čecha Radoslava Látala si postup do skupinovej fázy EL vybojovali v play off, v ktorom vyradili slovinskú Olimpiju Ľubľana po víťazstve u súpera 2:0 a štvrtkovej domácej remíze 1:1. Ako úradujúci fortunaligový šampión odštartovali európske účinkovanie v predkolách Ligy majstrov, kde vyradili Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny aj poľskú Legiu Varšava, no nestačili na srbskú Crvenu Zvezdu Belehrad.

Žreb rozdelil 48 účastníkov do 12 štvorčlenných skupín, prvé dva tímy z každej skupiny postúpia do jarného šestnásťfinále. V ňom sa zapojí aj osem mužstiev z tretích miest v skupinách LM. Finále EL sa uskutoční 29. mája na Národnom štadióne v azerbajdžanskej metropole Baku.

Spartak sa v minulej sezóne radoval z domáceho titulu po 45 rokoch. V ročníkoch 2011/2012 i 2014/2015 to v EL dotiahol do play off o skupinovú fázu, ale vyradili ho Lokomotiv Moskva a FC Zürich. Jeho najväčší úspech na medzinárodnej scéne je semifinále Európskeho pohára majstrov z roku 1969.



žreb skupinovej fázy Európskej ligy 2018/2019:

A-skupina: Bayer Leverkusen, Ludogorec Razgrad, FC Zürich, AEK Larnaka

B-skupina: FC Salzburg, Celtic Glasgow, RB Lipsko, Rosenborg Trondheim

C-skupina: Zenit Petrohrad, FC Kodaň, Girondins Bordeaux, Slavia Praha

D-skupina: Anderlecht Brusel, Fenerbahce Istanbul, Dinamo Záhreb, SPARTAK TRNAVA

E-skupina: Arsenal Londýn, Sporting Lisabon, Karabach, Vorskla Poltava

F-skupina: Olympiakos Pireus, AC Miláno, Betis Sevilla, F91 Dudelange

G-skupina: FC Villarreal, Rapid Viedeň, Spartak Moskva, Glasgow Rangers

H-skupina: Lazio Rím, Olympique Marseille, Eintracht Frankfurt, Apollon Limassol

I-skupina: Besiktas Istanbul, Genk, Malmö FF, C Sarpsborg

J-skupina: FC Sevilla, FC Krasnodar, Standard Liege, Akhisar Belediyespor

K-skupina: Dynamo Kyjev, FC Astana, Stade Rennes, FK Jablonec

L-skupina: Chelsea Londýn, PAOK Solún, BATE Borisov, FC MOL Vidi



Kalendár EL 2018/2019:

20. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

4. októbra: 2. kolo skupinovej fázy

25. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

8. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

29. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

13. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

17. decembra: žreb 16-finále

14. februára: 1. zápasy 16-finále

21. februára: 2. zápasy 16-finále

22. februára: žreb osemfinále

7. marca: 1. zápasy osemfinále

14. marca: 2. zápasy osemfinále

15. marca: žreb štvrťfinále a semifinále

11. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

18. apríla: 2. zápasy štvrťfinále

2. mája: 1. zápasy semifinále

9. mája: 2. zápasy semifinále

29. mája: finále (Olympijský štadión, Baku)