Bývalý kamerunský kapitán sa ocitol na ulici, nie však vlastnou vinou: Samuel Eto'o otvoril srdce aj peňaženku

Šesťdesiatsedemročný Norbert Owona, bývalý kapitán kamerunskej reprezentácii skončil bez domova.

Owona hviezdil v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Po sérii ťažkých životných udalostí - stratil pri nehode celú rodinu, úspory minul na zdravotnú starostlivosť o nich, diagnostikovali mu pruh, na ktorého operáciu nemal peniaze a prišiel o domov - sa obrátil so žiadosťou o pomoc na kamernunskú vládu. Počas jeho najväčšej slávy sa s Owonom chodili štátni predstavitelia fotiť, teraz od neho dávali ruky preč.

O ťažkej životnej situácii svojho predchodcu sa dozvedel prostredníctvom televízie jeho krajan, bývalý hráč Barcelony, Samuel Eto'o. Dokumentárny film zachytil exfutbalistu ponevierať sa po uliciach mesta Douala. Eto´o, momentálne hrajúci za Qatar SC neváhal, Owona vyhľadal, doviedol do nemocnice, kde mu zaplatil výdavky za operáciu pruhu a dokonča verejne prisľúbil, že futbalovému veteránovi kúpi nový dom.

Cameroon legend Samuel Eto'o donates funds to former captain Norbert Owona who has been homeless and broke (Photos) pic.twitter.com/6AxVY6npGx — Report Minds (@Reportminds) 30. srpna 2018