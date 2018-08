Epidémia osýpok na Slovenku: Ako sa vyvíja situácia v okrese Michalovce?

Epidemiológovia situáciu naďalej monitorujú. Informoval o tom v piatok hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Nové prípady osýpok v okrese Michalovce pribúdajú už iba sporadicky, v priemere ide o jeden až dva denne. Prijatie doterajších opatrení hodnotia epidemiológovia ako účinné. "Pokles ochorení je podľa nich viditeľný, a to z hľadiska klesajúceho počtu nových prípadov, ako aj z hľadiska geografického ohraničenia epidémie, keďže sa nerozšírila od ohniska do vzdialenejších okresov Slovenska," vysvetlil Mikas. Od začiatku mája do piatka bolo v okrese Michalovce hlásených 414 a v okrese Sobrance 14 prípadov. "V rámci protiepidemických opatrení bolo proti osýpkam na východe Slovenska zaočkovaných vyše 5300 osôb," dodal.

Situáciu na východe Slovenska epidemiológovia stále monitorujú. "Onedlho sa začne nový školský rok, vzhľadom na očakávaný zvýšený pohyb obyvateľstva tak nemožno vylúčiť, že prípadov ochorení na osýpky môže opäť pribudnúť," upozornil. Každá osoba cestujúca do oblasti postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná, je tak v riziku.

Hlavný hygienik odporúča rodičom, ktorí v rámci pravidelného povinného očkovania nedali zaočkovať svoje deti, aby kontaktovali príslušného pediatra a prediskutovali túto možnosť. Očkovací status si môžu ľudia preveriť u svojho všeobecného lekára. Tým pre deti a dorast odporúčajú, aby oslovili rodičov nezaočkovaných detí s cieľom zdôrazniť jeho význam.

Osýpky sa začali šíriť začiatkom mája z obce Drahňov. Išlo o tri prípady ochorenia importované z Veľkej Británie. Pre osýpky vyhlásili v okrese Michalovce aj mimoriadnu situáciu, ktorú po mesiaci, približne v polovici augusta, zrušili.

Prebiehajúcu epidémiu osýpok v tomto okrese sa podľa Mikasa darí postupne eliminovať vďaka epidemiológom tamojšieho Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a personálu michalovskej nemocnice, ale aj vďaka súčinnosti všetkých zainteresovaných zložiek krízového štábu miestneho okresného úradu. "Vďaka patrí aj asistentom osvety zdravia zo Zdravých regiónov," uzavrel.