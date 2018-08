Juncker varuje USA: Ak Trump zavedie clá na autá z EÚ, zareagujeme rovnako

Európska únia (EÚ) zareaguje na akékoľvek americké clá uvalené na automobily vyrobené v Európe.

Uviedol v piatok predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker. Podľa belgickej televíznej stanice RTBF šéf exekutívy EÚ tým zareagoval na štvrtkové (30.8.) vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa pre agentúru Bloomberg, že zvažuje zaviesť clá na európske autá, čím by ohrozil "obchodné prímerie" uzavreté medzi Úniou a USA koncom júla počas Junckerovej návštevy vo Washingtone. Cieľom júlových rokovaní bolo zabrániť vyostreniu obchodného konfliktu medzi EÚ a USA. "Ak to urobí on, my tak urobíme tiež," odkázal Juncker v rozhovore pre nemecký televízny kanál ZDF.

EÚ vo štvrtok urobila voči Amerike zmierlivé gesto, keď eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová oznámila, že v prípade obchodnej dohody s USA je Únia ochotná úplne zrušiť clá na americké priemyselné výrobky vrátane áut, ak to Spojené štáty urobia tiež.

"Sme dokonca ochotní znížiť aj clá na autá až na nulu, ak to bude obojstranné," povedala Malmströmová pred členmi výboru Európskeho parlamentu (EP) pre obchod.

Trump prvýkrát na jar tohto roku pohrozil plánmi na zavedenie ciel vo výške 25 % na automobily dovážané z krajín EÚ.