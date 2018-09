Krach manželstva Batthyányovcov: Peťo pred rodinou utiekol na chalupu!

Pravda o živote známeho herca! Pred časom sa prevalilo, že Peter Batthyány (52) už nežije spolu s manželkou Dagmar (52).

Kým herec sa usadil na chalupe na južnom Slovensku, výtvarníčka a dizajnérka ostala bývať v rodinnom dome v bratislavskej Vrakuni. Čo je za tým? To Batthyányho žena prezradila iba pre Nový Čas Nedeľa.

Vzťah Dagmar a Petra bol spočiatku idylický, no v živote nič nie je len ružové. Aj v manželstve Batthyányovcov to občas zaškrípalo. Pokojné rodinné chvíle sa striedali s horšími obdobiami, no párik to v dobrom aj v zlom ťahal spolu viac ako 20 rokov. A to aj napriek tomu, že v roku 2005, po sedemročnom manželstve, sa rozviedli. Po roku sa však opäť dali dokopy, no vzťah už nespečatili manželstvom. Zdalo sa, že tentokrát to bude, hoci bez papierov, navždy. Napokon, okrem lásky oboch spájal aj spoločný syn Matúš (20).

Momentálne žijú Batthyányovci už druhý rok oddelene. Peter na chalupe v dedinke Okoč pri Dunajskej Strede, výtvarníčka ostala bývať so synom v hlavnom meste. Zdôverila sa nám, že jej je smutno, že sa stala pre syna od jeho útleho veku jediným zdvojeným rodičom.