Kyrgios začal po rozhovore s rozhodcom hrať ako vymenený: Pobúrení sú fanúšikovia i Federer!

Pohovor hlavného rozhodcu s austrálskym tenistom Nickom Kyrgios pri štvrtkovom zápase US Open vyvolal búrlivé reakcie a nezvyklou situáciou sa bude ďalej zaoberať aj americká tenisová asociácia (USTA).

Podľa jej prvého vyjadrenia nešlo o nedovolené koučovanie. Francúz Pierre-Hugues Herbert je ale presvedčený, že by mal arbiter dostať trest.

Švédsky rozhodca Mohamed Lahyani zostúpil zo svojej stoličky v druhom sete, keď Kyrgios prehrával s Herbertom 4:6 a 0:3. K dvadsaťtriročnému Austrálčanovi, ktorého prístup k zápasom býva často kritizovaný, sa prihováral takmer minútu. Rozhodca chcel, aby začal hrať naplno. "Snažím sa ti pomôcť," hovoril mu.

Kyrgios po tejto dohode výrazne zvýšil nasadenie, druhý set získal v tajbrejku a ďalšie sety vyhral 6:3 a 6:0. Nezvyčajné správanie rozhodcu nevnímal ako problém. Niečo podobné sa mu vraj stalo napríklad v Šanghaji. "Všetci vieme, že som tam mal moment, kedy mi rozhodca hovoril to isté - 'Nie je to dobré pre povesť tohto športu, nevyzerá to dobre.' A tiež sa to stalo pred dvoma týždňami v Cincinnati proti Del Potrovi, "vykladal Kyrgios.

Podľa Herberta si rozhodca za svoje správanie zaslúži trest. "Myslím, že toto nie je jeho práca. Nie je to tréner, je rozhodca a mal by zostať na svojom mieste" povedal Francúz. "Ak urobí chybu, mal by byť potrestaný. Zase toľko ich nerobí, je to naozaj dobrý rozhodca," dodal.

Americká tenisová asociácia, ktorá sa kontroverznou situáciou zaoberala, podľa prvého vyhlásenia švédskeho arbitra nepotrestá. Arbiter podľa USTA zisťoval, či Kyrgios nepotrebuje lekársku pomoc. Priamo k tenistovi vraj Lahyani zišiel kvôli veľkému hluku na kurte. Kyrgiosa informoval, že pokiaľ bude jeho evidentný nezáujem o výsledok zápasu pokračovať, bude musieť zakročiť. Kyrgios si nakoniec pri ďalšej pauze medzi gemami za stavu 1:4 vyžiadal ošetrenie.

V ďalšom kole Kyrgios narazí na päťnásobného šampióna US Open Rogera Federera. Ani švajčiarskemu favoritovi sa výstup rozhodcu nepáčil a považuje ho za jasné prekročenie hranice.

"Nemyslím si, že je jeho úlohou chodiť dole na kurt. On (Kyrgios) sa správa tak, ako sa správa. Ako umpirový rozhodca rozhodujete hore, nech sa vám to páči, alebo nie. Ale podľa mňa by ste nemali chodiť dole a takto rozprávať, "povedal. "Je to konverzácia. A rozhovor môže zmeniť vaše psychické nastavenie. Či už je to fyzioterapeut, doktor, alebo rozhodca, keď na to príde. Preto by sa to už nemalo opakovať," dodal.