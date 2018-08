Inštitút zamestnanosti navrhuje poskytnúť študentom štátne pôžičky: Má to však háčik

Nedostatok študentov na vysokých školách v prioritných odboroch spojených so starnutím populácie a so zmenami na trhu práce je vážne riziko pre budúcnosť trhu práce na Slovensku.

Inštitút zamestnanosti preto navrhuje poskytnutie štátnej pôžičky, ktorá bez ohľadu na sociálny status rodiny umožní financovať celé vysokoškolské štúdium študenta. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii v Bratislave analytik Alexej Dobroľubov z Inštitútu zamestnanosti.

Pôžička bude umorovaná započítaním dane z príjmu fyzickej osoby, to znamená, že absolvent vysokej školy zaplatí daň zníženú o splátku pôžičky. Pôžička bude poskytnutá len študentom, ktorí študujú prioritné odbory. Medzi ne inštitút zaradil medicínu a informačné technológie.

Inštitút zamestnanosti navrhuje poskytovať pôžičky do výšky 4000 eur ročne, teda 400 eur mesačne. "Takáto suma umožní, aby študent mal zdroje na všetky náklady spojené so štúdiom a nemusel počas školy brigádovať. Na rozdiel od súčasného stavu by boli poskytované v deň zápisu na vysokoškolské štúdium, aby študenti zo sociálne slabších rodín mali dostatočne pokryté finančne najnáročnejšie obdobie na škole, t. j. začiatok akademického roka," povedal Dobroľubov.

"Pre motiváciu študentov prioritných odborov zostať pracovať na Slovensku, navrhujeme, aby v prípade, že budú naďalej platiť daň z príjmu v SR, ich pôžička bude umorovaná. V prípade, ak bude ročná splátka nižšia ako ročná daň, vtedy príjemca pôžičky nebude platiť žiadnu splátku," vysvetlil Dobroľubov. V niektorých prípadoch bude môcť absolvent požiadať o odklad splácania.

Pri päťročnom štúdiu je výška poskytnutých finančných prostriedkov 20 000 eur. "Pri úročení dvoch percent pri splatnosti 20 rokov by mesačná splátka bola 101 eur alebo ročne okolo 1200 eur," vysvetlil Dobroľubov. Podľa neho by pôžičku mali získať študenti medicíny a informačných technológií.

Pri bežnom platení daní by absolvent svojimi daňami priebežne splácal svoju pôžičku. Podľa Inštitútu zamestnanosti po 20 rokoch bude táto sociálna investícia splatená a ďalších 30 rokov bude štát poberať vyššie daňové príjmy vďaka vyššej kvalifikácie pracovnej sily.

Inštitút zamestnanosti plánuje predstaviť návrh Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale i Ministerstvu financií SR.