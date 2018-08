Prekvapivé slová slovenského účastníka vyraďovačky Ligy majstrov: Real Madrid sme si želali

Víťaz predchádzajúcich troch ročníkov futbalovej Ligy majstrov sa predstaví v Plzni.

Španielsky veľkoklub Real Madrid bude súperom českého šampióna v skupinovej fáze najprestížnejšej európskej klubovej súťaže 2018/2019. "Sme spokojní. Želali sme si Real Madrid a splnilo sa nám to. Veľmi sa z toho teším, pretože je to asi najlepšie mužstvo, ktoré sme mohli dostať. Bude to splnený sen. Celkovo je naša skupina veľmi atraktívna. AS Rím v minulej sezóne vyradil Barcelonu, Real vyhral Ligu majstrov trikrát za sebou," povedal pre klubový web slovenský stredopoliar "Viktoriánov" Roman Procházka.

Tréner Pavel Vrba verí, že sa jeho zverenci "bieleho baletu" nezľaknú. "Hráči si Real želali, tak dúfam, že sa budú snažiť odohrať s nimi dobrý zápas. Pre českých fanúšikov to bude niečo veľmi špeciálne. Dvojzápas s momentálne najlepším tímom na svete je pre nás odmena za titul. Okrem Realu máme v skupine veľmi dobrý AS Rím a CSKA Moskva, ktorú sme už raz zdolali. Uvidíme, či nám to vráti, alebo znova uspejeme my," uviedol 54-ročný kouč.

Plzeň sa predstaví v skupinovej fáze LM tretíkrát vo svojej histórii. Na štadióne Santiago Bernabeu nastúpi úradujúci český šampión 23. októbra, odveta je na programe 7. novembra v Doosan Arene.