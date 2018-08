Deťom sa čoskoro končia prázdniny: Psychologička radí, ako pomôcť školákom po návrate do lavíc

Najmä na začiatku školského roka je dôležité, aby rodičia pomohli školákom, predovšetkým tým menším, so štruktúrovaním ich času.

Školáci by mali striedať čas na prípravu do školy s časom na oddych a zábavu, tvrdí detská psychologička a výskumná pracovníčka Mária Balážová.

Pre množstvo detí je návrat do školských lavíc často aj návratom k tlaku, úzkostiam a starostiam. Najmä prvé dni a týždne môžu byť pre celú rodinu preto náročné. Podľa psychologičky by rodičia mali svojim deťom pomôcť už od prvých týždňov s rozdelením ich času. "Nielen na prípravu do školy, ale aj na relax a vytvoriť tak rituály, ktoré uľahčia fungovanie celej rodine," povedala Balážová.

"Je potrebné dodržiavať akúsi formu striedania času na prípravu na vyučovanie s časom na oddych a hru," zdôraznila psychologička. Ako ďalej doplnila, nesmie sa zabúdať na to, že deti potrebujú počas pracovného týždňa aj takýto čas. "Pre dieťa je hra najlepším prostriedkom, ako sa uvoľní a oddýchne si," dodala Balážová.