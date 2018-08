Kerberová vystrúhala Cibulkovej pred zápasom kompliment: Bude to tvrdý oriešok!

Nemecká tenistka Angelique Kerberová tvrdí, že Slovenka Dominika Cibulková bude v sobotňajšom dueli 3. kola na grandslamovom US Open veľmi náročná súperka.

Vo vzájomnej bilancii síce vedie 7:5. no v doposiaľ najdôležitejšom dueli v októbri 2016 vo finále MS WTA Tour v Singapure ťahala za kratší koniec. "Domi bude tvrdý oriešok. V minulosti sme odohrali spolu už veľa vzájomných zápasov a vždy to boli náročné bitky. Teším sa na tento súboj. Viem, čo ma čaká, obe sa veľmi dobre poznáme. Ona vie ako hrám a ja zasa poznám jej štýl hry. Myslím si, že fanúšikovia uvidia kvalitný zápas a prídu si na svoje," citovala slová Kerberovej oficiálna stránka WTA.

Šampiónka US Open z roku 2016 sa v 2. kole poriadne natrápila so Švédkou Johannou Larssonovou, ktorú zdolala až po trojsetovom boji. "Podmienky boli extrémne náročné. Už po piatich minútach pobytu na kurte som sa začala potiť, horšie to už ani nemohlo byť. Veľmi ma teší, že som zvládla koncovku a postúpila do 3. kola. V závere o všetkom rozhodli dve-tri loptičky," dodala tohtoročná wimbledonská víťazka.