Emotívna rozlúčka s Johnom McCainom († 81): Pohľad na jeho dcéru láme srdcia

Na poslednej rozlúčke s nedávno zosnulým republikánskym senátorom Johnom McCainom, ktorá sa konala v baptistickom kostole v meste Phoenix v americkom štáte Arizona, vystúpil vo štvrtok aj bývalý demokratický viceprezident Joe Biden.

Biden vyzdvihol dlhoročného arizonského senátora a bývalého republikánskeho kandidáta na prezidenta Spojených štátov ako neúnavného bojovníka za slobodu a spravodlivosť. McCain podľa Bidena "nestrpel zneužívanie moci v akejkoľvek podobe a v akejkoľvek krajine", uviedla agentúra AP.

"John pochádzal z inej doby a žil podľa iného kódexu. Dávneho a starosvetského kódexu, v ktorom záležalo na cti, odvahe, charaktere, bezúhonnosti a povinnosti," povedal bývalý americký viceprezident. Biden tiež nezabudol pripomenúť, že John McCain zasvätil celý svoj život boju za slušnosť, ktorá by v politike mala vládnuť aj napriek názorovým rozdielom.

"Modlím sa, aby bolo pre vás aspoň trochu útechou poznanie, že vzhľadom na to, že vy ste sa celý život delili s nami o Johna, teraz sa celý svet delí s vami o bolesť spôsobenú jeho smrťou," povedal pozostalým Biden, ktorý tiež pripomenul, že McCaina chápal ako svojho brata, s ktorým, ako to už v rodinách býva, viedol nejeden spor.

Biden na poslednej rozlúčke s McCainom spomenul i svojho syna Beaua a demokratického senátora Teda Kennedyho, ktorí podľahli rovnakému agresívnemu druhu rakoviny mozgu ako arizonský senátor.

Na štvrtkovej ceremónii sa zúčastnilo cez 20 senátorov a tiež vrcholní predstavitelia Arizony, ktorú McCain v Kongrese USA zastupoval. Už v stredu sa rakve s McCainovým telom vystavenej v arizonskom Kapitole prišlo pokloniť niekoľko tisíc ľudí, ďalšie stovky lemovali cesty vo štvrtok, kedy boli McCainové pozostatky prevezené najprv do kostola a potom na letisko. Tu bola rakva s vojenskými poctami naložená do lietadla, ktoré ju dopraví do Washingtonu.

V piatok bude rakva vystavená v Kongrese USA. V sobotu bude pietna rozlúčka pokračovať vo washingtonskej katedrále, kde prehovoria niekdajší prezidenti George Bush mladší a Barack Obama. Práve s nimi sa McCain neúspešne stretol v súbojoch o prezidentské kreslo. Súkromný pohreb sa uskutoční v nedeľu na cintoríne v Annapolise v štáte Maryland. Na svoje želanie bude McCain pochovaný vedľa svojho spolužiaka z námornej akadémie a celoživotného priateľa Chucka Larsona.

McCain, ktorý zastupoval štát Arizona v americkom Senáte od roku 1987, zomrel v sobotu vo veku 81 rokov na následky rakoviny mozgu. Jeho rodina iba niekoľko dní predtým oznámila, že senátor sa rozhodol ukončiť liečbu. V posmrtne zverejnenom rozlúčkovom liste McCain vyzval svojich krajanov, aby prekonali hlboké politické rozdiely. McCain sa v liste tiež vyznal z toho, že pre neho bola česť slúžiť Spojeným štátom.