Úvodný zápas hokejovej Ligy Majstrov ako zo zlého sna: Banská Bystrica s debaklom!

Hokejistom HC'05 Banská Bystrica sa vstup do Ligy majstrov v skupine H nevydaril.

S obhajcom prvenstva fínskym JYP Jyväskylä prehral vysoko 1:6. Ďalší zápas slovenského majstra je na programe v sobotu opäť doma, keď nastúpi o 19.00 h proti švajčiarskemu HC Lugano.

HC'05 B. Bystrica - JYP Jyväskylä 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)

Góly: 8. Sýkora (Biro)- 2. Vainio (Tomášek), 11. Lindroos (Tomášek), 25. Ratinen (Vainio), 26. Rooba, 30. Hytönen (Tuppurainen), 47. Hytönen (Turkulainen). Rozhodovali Bulovec (Slovin.), Štefík - Tvrdoň, Jobbágy, vylúčení 4:4, navyše Higgs 10 min za nešportové správanie, presilovky 0:0, v oslabení 0:0, 1717 divákov.

HC'05 B. Bystrica: Williams - Mihálik, Marshall, Kubka, Miller, Brejčák, Biro - Asselin, Faille, Tamáši - Higgs, Surový, Zigo - Sýkora, Šťastný, Varga - Gabor, Češík, Belluš

JYP Jyväskylä: Laurikainen - Honka, Kalteva, Vainio, Kuukka, Jokinen, Ikonen, Lindroos, Sträka - Perrin, Immonen, Tuppurainen - Turkulainen, Tomášek, Jokinen - Louhivaara, Hytönen, Ratinen - Kolehmainen, Lahti, Rooba

Domácimi rýchly gól hostí už po 69 sekundách hry dosť otriasol. Vainiov presný bekhend zblízka spôsobil, že sa na ľade len hľadali a často sa dostávali pod značný tlak. Fíni boli rýchlejší, priamočiarejší a vypracovali si aj ďalšie šance. Už v 1. min mal blízko ku gólu Tomášek, v 4-tej Tuppurainen, v 15. min nastrelil Kuukka žŕdku. Slovenskému majstrovi pomohol vyrovnávajúci gól Sýkoru v 8. min po krásnej individuálnej akcii a strele bekhendom pod žŕdku. Aj keď v 11. min Lindroos úplne voľný pred brankárom Williamsom strelil druhý gól Fínov, nakoniec prvá tretina dopadla pre 'baranov' pomerne dobre. Škoda, že v 6. i 20. min netrafil Tamáši v nádejných pozíciách bránku, skóre mohlo byť ešte priaznivejšie. V druhej tretine Šťastný vyskúšal v 22. min pozornosť Laurikainena a naznačil, čo by mohol na súpera platiť. O dve min neskôr zaujal aj prienik Tamášiho, ktorému chýbalo len gólové zakončenie. V 25. min zabudla domáca obrana na Ratinena a ten pohodlne zvýšil do prázdnej bránky. Po 24 sekundách neskôr Rooba vybojoval puk na modrej a individuálnu akciu zakončil ďalším gólom. Vrátiť mohol domácich do zápasu v 28. Sýkora, presne zakončiť nestihol a vytúžený efekt nepriniesla ani následná presilovka, dokonca na jej samom konci Hytönen v prečíslení s Tuppurainenom potrestal v 30. min chybu domácich na útočnej modrej. V tretej tretine sa žiaden zázrak neudial, Fíni zápas pokojne dohrali, ba v 47. min z uhla Hytönen ešte vysoké víťazstvo prikrášlil.